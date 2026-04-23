OpenAI Duyurdu: ChatGPT’nin Sağlık Çalışanlarına Özel Bir Sürümü Geldi

ChatGPT artık sadece sohbet eden bir yapay zekâ olmaktan çıkıyor. Yeni özelliklerle birlikte hem iş süreçlerini yönetebilen ajanlar hem de sağlık alanına özel bir deneyim geliyor.

OpenAI, ChatGPT’nin kullanım alanını genişletecek önemli yenilikler duyurdu. Bunların başında, kullanıcıların belirli görevleri otomatik olarak yürütebileceği çalışma alanı ajanları geliyor.

Şirket aynı zamanda sağlık alanına özel bir ChatGPT sürümü üzerinde de çalıştığını açıkladı. Bu yeni yapı, özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş daha güvenli ve bağlama duyarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

20

Yeni duyurulan ajan sistemi, ChatGPT’yi klasik soru-cevap modelinin ötesine taşıyor.

20

u sistem sayesinde yapay zekâ, kullanıcı adına görev planlayabilen ve süreçleri yönetebilen bir yapıya kavuşuyor. Bu da ChatGPT’nin yalnızca yanıt veren bir araç değil; aynı zamanda iş akışlarını organize eden, farklı uygulamalarla etkileşime giren bir dijital asistana dönüşmesi anlamına geliyor.

OpenAI’nin tanıttığı bir diğer yenilik ise 'workspace' yani çalışma alanı yapısı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, farklı projeler için ayrı alanlar oluşturabilecek ve bu alanlarda özelleştirilmiş ajanlar kullanabilecek.

Sağlık çalışanlarına özel sürüm

Duyurunun en dikkat çeken kısmı ise sağlık alanına özel geliştirilen ChatGPT sürümü oldu. Bu sürüm, hassas sağlık verileriyle çalışabilecek şekilde ekstra güvenlik katmanlarıyla geliyor. Ayrıca sistem, kişisel sağlık verileriyle entegre çalışarak daha bağlama uygun ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmayı hedefliyor.

Yeni sağlık odaklı deneyimde, kullanıcı verilerinin gizliliği de ön planda tutuluyor. Sağlıkla ilgili sohbetlerin ayrı bir sistemde işlendiği ve bu verilerin model eğitimi için kullanılmadığı belirtiliyor.

