OpenAI'ın Tam 500 Dolarlık Yeni Pro Paketi Duyuruldu: Bu Fiyata Rağmen 200 Dolarlık Planın Limitleri Kısıldı!

OpenAI, şimdiye kadarki en pahalı bireysel aboneliği olan 500 dolarlık Pro 500 paketini duyurdu.

OpenAI'ın 500 dolarlık yeni bir abonelik üzerinde çalıştığını daha önce paylaşmıştık. Beklenen açıklama, OpenAI'ın yıllık etkinliği DevDay'de geldi; şirket, Pro ailesinin en üst basamağına Pro 500'ü yerleştirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ayda 500 dolar isteyen bu paket, yapay zekâyı gün içinde yoğun kullanan, kod yazdıran veya uzun süreli görevleri modele bırakan kullanıcılar için hazırlanmış. Pakete eşlik eden Ultrafast ise özellikle Codex ve Work tarafında işleri hızlandırıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

500 dolarlık Pro 500 neler sunuyor?

Pro 500, OpenAI'ın bireysel kullanıcılar için sunduğu en yüksek kullanım kapasitesine sahip paket. ChatGPT Plus'ın 25 katına kadar kullanım hakkı veren abonelik, özellikle Codex ve Work gibi araçları yoğun kullananlara hitap ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Pakete eklenen Ultrafast ise Codex ve Work'te işlem hızını başka bir seviyeye taşıyor. OpenAI, GPT-6 Astra'nın bu modda saniyede 300 tokene kadar üretim yapabildiğini söylüyor. Şirketin verdiği rakama göre standart hıza kıyasla 8 kata kadar çıkan bu fark, özellikle uzun süren işlerde kendini daha fazla hissettiriyor.

Kodun başında beklerken, dosyalar arasında gidip gelirken ya da modele saatler sürecek bir işi teslim ederken saniyeler bile birikiyor. Pro 500'ün 500 dolarlık fiyatının karşılığını arayan kullanıcı için Ultrafast'ın anlamı da biraz burada ortaya çıkıyor.

Peki 200 dolarlık Pro planında ne değişti?

500 dolarlık yeni paketin duyurulmasıyla birlikte 200 dolarlık Pro aboneliğinin kullanım sınırları da değişti. Üstelik abonelik ücreti aynı kaldı.

Codex ve Work uygulamalarında daha önce Plus kullanıcılarının 20 katına kadar kullanım hakkı bulunan Pro 200 aboneleri, artık 10 katla sınırlandırılacak. ChatGPT tarafında ise GPT-6 Pro için haftalık 200 olan mesaj limiti 100'e indirilecek.

OpenAI, bu değişikliği mevcut abonelere bir anda uygulamayacak. Eski limitler bir süre daha geçerli olacak. Sonrasında yeni sınırlara geçişte kullanılmak üzere tek seferlik bir kredi verilecek.

Pro abonelerine kişisel yapay zekâ ajanı: Dot

DevDay'de duyurulan bir başka yenilik de Dots. Pro abonelerine sunulacak kişisel yapay zekâ ajanı, kullanıcıların görevlerini takip edip bunlar üzerinde çalışabilecek bir asistan olarak tasarlanıyor.

Dots'un kullanımında ayrı bir sınır uygulanacak. Buradaki görüşmeler, standart ChatGPT kullanım limitinden düşmeyecek.

OpenAI aynı zamanda Notion ve Cognition'ın da aralarında bulunduğu 16 şirketle iş birliği yaptı. “ChatGPT ile Giriş Yap” seçeneği sayesinde kullanıcılar, bu servislerde OpenAI modellerinden yararlanırken ayrıca API anahtarı oluşturmak zorunda kalmayacak.

Aylık 500 dolarlık fiyatıyla Pro 500'ün cep yakacağı aşikâr. Buna bir de 200 dolarlık Pro planının bazı limitlerinin düşürülmesi eklenince, mevcut abonelerin tepkisi gecikmedi. Aynı ücreti ödeyip daha az kullanım hakkına sahip olmak, doğal olarak hoş karşılanmadı.