Cem Yılmaz, Yıllar Sonra Opet’le Yeniden Anlaştı

15 yıl önce yayınlanan reklamlarla oldukça dikkat çekmeyi başaran OPET ve Cem Yılmaz ikilisi, eski reklamları geri getirecek yeni bir ortaklığa imza atıyor. Bu anlaşmayı gösteren ilk reklam filmi de bugün yayınlandı.

2010’lu yıllardan önceki dönemde reklam denince akla ilk gelenlerden biri, OPET’in Cem Yılmaz’la yaptığı ve efsane Kara Şimşek dizisindeki KITT’in ‘GITT’ isimli Türk versiyonunu içeren reklam serisiydi. Cem Yılmaz ve OPET arasındaki ortaklık, önümüzdeki günlerde kaldığı yerden devam edecek.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca ve OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Cem Yılmaz ve OPET arasındaki yeni ortaklığın duyurusu yapıldı. Böylelikle iki isim, 15 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Cem Yılmaz ve OPET yeniden bir arada:

OPET ve Cem Yılmaz’ın tekrar buluşmasıyla ortaya çıkan ilk reklam filmi de düzenlenen basın toplantısında gösterildi. Reklam filmi, geçmişle bugün arasında bir bağlantı kurarken OPET ve Cem Yılmaz ikilisinin geçmişte çekilen reklamlarına da göndermeler yapıyor.

İkilinin yeni ortaklığında yer alacak slogansa “Opet yapar, her şey değişir” şeklinde belirlendi. Basın toplantısında OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “Bir akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde, müşterilerimizin hayatında kalıcı bir yere sahibiz çünkü müşterilerimizi dinliyor, beklentilerine yönelik uygun koşulları hazırlıyor ve sektörde yapılamayanları yapıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

OPET’in reklam filmlerinde yeniden yer alacak Cem Yılmaz da basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cem Yılmaz, “Bir ürünü, hizmeti tanıtırken özgüvenli bir markayla çalışıyorsanız bu, çok önemli bir konfor ve bir mutluluk. OPET ile ilk çalıştığım yıllarda yaptığımız o güzel filmler, hep bu özgüvenin eseri oldu” sözleriyle başladığı açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Muhatabını ciddiye alan, bulunduğu sektöre değer katan, standart belirleyen profesyonellerle çalışmak, beni hep daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. OPET, azla yetinmeyen, çalışkan insanların markası. 15 yıl sonra tekrar birlikte olmak, benim için bir gurur vesilesi. Her şeyi değiştirmeye geliyor.”

İşte basın toplantısında gösterilen reklam filmi: