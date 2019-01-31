Oppo, Akıllı Saat ve Kulaklık Üretmeye Başlayacak

Akıllı telefon sektöründe dünya çapında çok iyi bir konumda olan Oppo, bu sektördeki gelişmelerinin yanına yenilerini eklemeyi planlıyor. Şirketin CEO'su tarafından verilen röportajda, Oppo'nun çok yakında akıllı saat ve akıllı kulaklık sektörüne giriş yapacağını duyurdu.

Oppo, dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olmuş durumda. Günümüze kadar Oppo'nun altına imzasını attığı birçok cihaz bulunuyor. Fakat sadece akıllı telefon üretmek yetmemiş olacak ki Oppo, yepyeni bir sektöre dalış yapmaya hazırlanıyor.

Oppo'nun CEO'su Chen Mingyong, Qualcomm Çin'e verdiği röportajda, 5G+ teknolojisi üzerinde daha iyi çalışabilmek için yeni bir işletme kurduklarını söyledi. Buna ek olarak akıllı kol saatleri ve akıllı kulaklıklar alanında da ciddi yatırımları olacağını belirtti. Ayrıca Mingyong, Oppo'nun 40'tan fazla ülkede toplamda 250 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini de ekledi.

5G+ teknolojisi üreticiler ve kullanıcılar için yepyeni bir dönem olacak. Bu dönemi iyi bir şekilde karşılamayı planlayan Oppo, 2019'un ilk yarısı içerisinde 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefonlarını piyasaya süreceklerini duyurdu.

Akıllı telefon üretmek konusunda gayet başarılı olan Oppo'nun, akıllı saat ve akıllı kulaklıklarla birlikte 5G+ dönemini nasıl karşılayacağını zamanla göreceğiz.