Dünyanın en ince katlananbilir telefonu OPPO Find N5, sağlamlık testine sokuldu. Cihaz, özellikle bükülme testlerinde rakiplerinin aksine sınıfta kaldı.

OPPO, geçtiğimiz aylarda dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak kayıtlara geçen Find N5 modelini resmen tanıtmıştı. Bu kadar ince olması, kullanıcıların cihazın dayanıklılığını da merak etmesine neden oluyordu. Şimdi ise bu konuda merakları giderecek bir gelişme yaşandı. OPPO Find N5, sağlamlık testine girdi.

Testi, bu alanda en büyük YouTube kanallarından biri olan JerryRigEverything gerçekleştirdi. Sonuçlarda, telefonun özellikle bükülme testinde sınıfta kaldığı görüldü.

İşte OPPO Find N5’in sağlamlık testi

İlk olarak çizilme testlerinde telefonun iyi bir performans gösterdiği söylenebilir. Öyle ki iç ekran tarafında Mohs sertlik ölçeğinde 2. seviyede, dış ekran tarafında ise 6. seviyede çiziklerle karşılaşıldı.

Ancak en dikkat çeken kısmı bükme testindeydi. Öyle ki ünlü YouTuber, OPPO Find N5’in daha ilk büküşünde büyük hayal kırıklığıyla karşılaştı. Katlıyken dikey olarak bükülmeye çalışıldığında telefonun iç ekranının zarar aldığı görüldü. OnePlus, Samsung ve Google gibi markaların katlanabilir telefonlarının hepsi bu ilk testi geçmeyi başarırken OPPO Find N5 sınıfta kaldı.

Öte yandan telefon açıkken normalde katlandığı yönün tam tersine doğru da bir bükülme testi gerçekleştirildi. Neyse ki telefon, titanyum çerçevesi sayesinde bu testi geçebildi ve tek bir parça hâlinde kalmayı başardı.

Bunlar dışında toz testi gibi şeyler de yukarıdan görebileceğiniz videoda cihaza uygulanıyor. Genel anlamda OPPO Find N5’in dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz ancak bazı hayal kırıklığı yaratan kısımları da yok değil.