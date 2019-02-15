Netflix, Türkiye pazarını elinden bırakmaya hiç niyetli gözükmüyor. Netflix'e şimdi de sinemalara çıkışından sadece iki hafta sonra Organize İşler 2: Sazan Sarmalı geldi.

Son zamanlarda ülkemizde de iyice benimsenen yayın platformlarından olan Netflix, sunduğu zengin içeriklerle kullanıcıların kalbini fethetmeye devam ediyor. Hakan: Muhafız'la beraber kendisinin ilk Türk dizisini çıkaran Netflix'e şimdi de bir anda Organize İşler 2: Sazan Sarmalı geldi.

1 Şubat'ta gösterime giren ve Yılmaz Erdoğan'ın başrol oynadığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, sinema salonları ve yapımcı tartışmalarının odaklarındaki filmlerden biriydi. Film, belki de bu yüzden gösterime girdikten sadece iki hafta sonra Netflix'e geldi.

Netflix'in konu ile ilgili olarak yaptığı film açıklaması ise şu şekilde: "Türkiye dahil, ABD’den İngiltere’ye, Kanada’dan Danimarka’ya, 190’dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul’un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek."

İlk filmi 2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminin devamı niteliğindeki Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın kadrosu ise oldukça sağlam. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Ahmet Mümtaz Taylan bunlardan sadece birkaçı.

Filmin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.