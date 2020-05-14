Samsung’un yeni yonga seti Exynos 880, Vivo Y70s 5G’ye bağlı bir şekilde Geekbench’te göründü. Yonga setinin Exynos 980’nin çekirdek hızı düşürülmüş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.

Samsung’un akıllı telefonlarında kullandığı Exynos yonga setlerinden Exynos 880’in özellikleri ortaya çıktı. Şirketin orta sınıf akıllı telefonları için kullandığı Exynos 980’in Underclocking yapılmış bir versiyonu gibi gözüken Exynos 880, Geekbench veritabanında Vivo Y70s 5G cihazının içerisinde görüldü.

Yonga setine baktığımızda 2 GHz hızlarında çalışan iki adet ARM Cortex-A77 çekirdeği, 1,8 GHz hızında çalışan 6 adet ARM Cortex-A55 çekirdeği ve ARM Mali-G76 GPU bulunuyor. Yeni yonga seti genel olarak Exynos 980’e oldukça benziyor, sadece içerisindeki ARM Cortex-A77 çekirdeklerinin daha düşük saat hızlarında çalıştığını görüyoruz.

Tekli ve çoklu çekirdek testlerinde de Qualcomm Snapdragon 765G’ye çok yakın

Vivo Y70s 5G cihazının içinde gördüğümüz Exynos 880, tekli çekirdekte 641 puan, çoklu çekirdekte ise 1814 puan almayı başardı. Bu bilgilere göre Samsung’un yeni orta sınıf yonga seti Exynos 880’nin Qualcomm’un Snapdragon 765G’ye denk bir performans sunduğunu görüyoruz. Buna karşılık Exynos 980 yonga setinin tekli çekirdekte 679, çoklu çekirdekte de 1879 puan aldığını görmüştük.

Samsung’un yeni yonga setini yakında tanıtması bekleniyor. Şirketin yakında tanıtmayı planladığı Galaxy A21s, Exynos 850 yonga setiyle sızdırılmıştı. Güney Koreli akıllı telefon devi, bu telefonla beraber yeni yonga setini de duyurabilir.

Exynos yonga setleri beğenilmiyor

Samsung her ne kadar Exynos yonga setlerine sahip akıllı telefonlar tanıtmaya devam etse de ülkemiz dahil pek çok ülkede eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle Exynos yonga setlerinin Qualcomm’un Snapdragon yonga setlerine göre yavaş kaldığı düşünülüyor.