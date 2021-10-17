13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nilda İçmeli, pandemi öncesinde arkadaşlarıyla oynadığı oyunları kuzeniyle birlikte mobil uygulama haline getirdi. Atlas Game adındaki zeka oyunu, son güncellemelerden sonra ücretsiz olarak uygulama dükkanlarındaki yerini alacak.

Pandemi nedeniyle başlayan çevrimiçi eğitim dönemi verimli olup olmadığı hâlâ tartışılsa da, bazı alanlara ilgisi olan çocukların okula gitmezken bu alanlarda yaratıcılıklarını ve yeteneklerini artırma şansı bulduğu kesin. Eğlenceli ve öğretici kimi aktiviteden uzak kalmak zorunda kalan çocuklar, bu sorunu kendi yöntemleriyle aşmaya çalıştı. Şimdi bahsedeceğimiz kişinin yöntemi ise büyüklerini şaşırtacak nitelikteydi.

13 yaşındaki bir öğrenci, pandemiden önce arkadaşlarıyla oynadığı zeka oyunlarını dijital ortamda bir araya getirdi. 15 oyunu iOS ve Android uygulaması haline getiren 7. sınıf öğrencisi, ‘Atlas Game’ adını verdiği uygulamayı kullanarak arkadaşlarıyla tekrar oyun oynayabilmenin keyfini sürdü.

Yakında uygulama platformlarına gelecek

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ve Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Nilda İçmeli, arkadaşlarıyla daha önce oynadığı zeka oyunlarını COVID-19’a teslim etmek yerine oyunları çevrimiçi şekilde oynayabilmek için uygulama geliştirmeyi tercih etti.

BİLSEM’de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyelerine katılmış olan Nilda, bu dönemde oynadığı oyunları uygulama haline getirme isteğini BİLSEM’e bildirdikten sonra çalışmalara başladı. Üniversite öğrencisi kuzeniyle 1 yıl kadar geliştirme sürecinde bulunan Nilda şu anda Google Play ve AppStore’a giriş yapmak için öğretmenleriyle son düzenlemeleri yapıyor.

Bilgiye dayalı olup analitik ve hızlı düşünmeyi geliştiren, hikayeleştirilmiş oynanışa sahip Atlas Game, velilerin çocuklarına önereceği oyunlar arasına girecek gibi gözüküyor. Tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak kullanıma sunulacak oyun hakkında konuşan Nilda, şu ifadeleri kullandı:

Pandemide merkezden ayrı kaldığımda en çok zeka oyunlarını özledim. Evde kendi kendime oynasam da etkileşim olmadığı için hoşuma gitmiyordu. O dönemde aklıma burada oynadığımız oyunları birleştirip dijitale aktarmak fikri geldi. Fikrimi müdürüme anlattım, o da beğendi ve kuzenim İrem Ablam ile oyunu geliştirmeye başladık. Oyunun içinde pratik zekayı, analitik zekayı geliştirmeye yönelik 15 farklı oyun var. Oyunda aynı zamanda kültürel zenginliklere de yer vermeye çalıştık. Oynarken dünya ve Türkiye’den yerler var. Uzayla ve bilim insanlarıyla ilgili bilgiler var. Herkes için ilgi çekici bir oyun olacağını düşünüyorum.