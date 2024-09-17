Otomatik kum temizleme cihazlarının kediler için ölümcül riskler taşıyabileceği, kullanıcıların dikkatli olması gerektiği ortaya çıktı.

Otomatik kum temizleme cihazları evcil hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlasa da, bazı modellerin ciddi güvenlik riskleri taşıdığı ortaya çıktı. YouTube'daki "One Man Five Cats" kanalının sahibi Philip Bloom, bu tür cihazların kedilere zarar verebileceğini belgeledi. Bloom, Amazon'dan temin edemediği bir cihazı AliExpress'ten satın alarak test etti ve üründeki tasarım hatalarının kedilere ölümcül etkiler yapabileceğini ortaya çıkardı.

Philip Bloom, AliExpress'ten satın aldığı otomatik kum temizleme kabının, kum kutusunun hareketli parçalarının kedileri sıkıştırarak ölümüne neden olabileceğini gözlemledi. İlk testlerde, cihazın iç kısmındaki açılma mekanizması, kedi oyuncakları üzerinde denendiğinde, açılan yerin kediyi sıkıştırdığı ve serbest bırakmanın imkansız olduğu görüldü. Kum kabı beklenmedik şekilde kedilerin hayatını tehlikeye atabilecek bir tasarıma sahip.

Can güvenliği için Firmware güncellemeleri kritik

Philip, cihazın mobil uygulamasını bağladığında firmware güncellemesi ile sensörlerin daha etkili kullanılabildiğini keşfetti. Güncellenmiş firmware, cihazın güvenlik sensörlerini daha iyi kullanmasını sağlasa da, sensörlerdeki sorunlar kedi ölümlerine yol açma riski taşıyor. Bu nedenle otomatik kum kabı almak isteyenlerin can güvenliğini sağlaması amacıyla güncel firmware’i yüklemeleri gerekiyor.

Otomatik kum temizleme cihazlarının güvenliğini sağlamak için dikkatli olunması gerektiği anlaşılıyor. Philip Bloom'un testleri, bu cihazların potansiyel tehlikelerini gözler önüne seriyor ve kullanıcıların ürünlerinin güvenlik özelliklerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.