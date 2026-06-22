Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Otomobil Satışlarında 6 Ay 6 Bin Kilometre Uygulaması Yine Uzatıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yıllardır devam eden otomobil satışlarında 6 ay 6 bin km uygulamasının bir kez daha uzatıldığı açıklandı.

Otomobil Satışlarında 6 Ay 6 Bin Kilometre Uygulaması Yine Uzatıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında ikinci el otomobil alım satımlarını ve fiyatlarını kontrol altına alma amacıyla “6 ay 6 bin kilometre” sınırı getirmişti. Bu kısıtlama, sıfır otomobillerin 6 ay geçmeden ve 6 bin km’ye ulaşmadan satılmasını engelliyor, satanlara ceza kesilmesine neden oluyordu. Bu uygulama ilk başta kısa süreliğine çıksa da sürekli uzatıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Bursa'da Üretilecek Renault Boreal'in Türkiye Fiyatları Açıklandı!

Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Resmî hesaplar üzerinden yapılan duyuruda normalde bu temmuzda bitmesi uygulamanın bir kez daha uzatıldı.

1 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı

Bakanlığın açıklamalarına göre otomobil satışlarında 6 ay 6 bin km sınırlaması bu yılın sonuna kadar uzatıldı. Yani yeni karara göre bu uygulama, 1 Ocak 2027 tarihinde resmen sona erecek. Gidişata bakarsak muhtemelen o zaman geldiğinde de uzatılacağını tahmin edebiliriz.

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği ifade edildi.

Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre uygulaması sayesinde hem piyasa istikrarının güçlendirildiğini hem de tüketicilerin haksız fiyat artışlarına karşı korunduğunu belirtti. Bu yüzden de uzatılma kararına gidildi.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

Haziran 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Üretimi Bitecek Egea'da 110 Bin TL İndirim Var

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

BYD'nin Fabrikadan Vazgeçmesi Sonrası Bakanlık Devreye Girdi: Milyar Dolarlık Fatura Kapıda!

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com