Yıllardır devam eden otomobil satışlarında 6 ay 6 bin km uygulamasının bir kez daha uzatıldığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında ikinci el otomobil alım satımlarını ve fiyatlarını kontrol altına alma amacıyla “6 ay 6 bin kilometre” sınırı getirmişti. Bu kısıtlama, sıfır otomobillerin 6 ay geçmeden ve 6 bin km’ye ulaşmadan satılmasını engelliyor, satanlara ceza kesilmesine neden oluyordu. Bu uygulama ilk başta kısa süreliğine çıksa da sürekli uzatıldı.

Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Resmî hesaplar üzerinden yapılan duyuruda normalde bu temmuzda bitmesi uygulamanın bir kez daha uzatıldı.

1 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı

Bakanlığın açıklamalarına göre otomobil satışlarında 6 ay 6 bin km sınırlaması bu yılın sonuna kadar uzatıldı. Yani yeni karara göre bu uygulama, 1 Ocak 2027 tarihinde resmen sona erecek. Gidişata bakarsak muhtemelen o zaman geldiğinde de uzatılacağını tahmin edebiliriz.

Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği ifade edildi.

Bakanlık, 6 ay 6 bin kilometre uygulaması sayesinde hem piyasa istikrarının güçlendirildiğini hem de tüketicilerin haksız fiyat artışlarına karşı korunduğunu belirtti. Bu yüzden de uzatılma kararına gidildi.