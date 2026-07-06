Temmuz ayında otomobil markaları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici kampanyalar sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredi seçeneklerinden nakit alım indirimlerine kadar birçok avantaj, yeni araç almayı düşünenlerin gündeminde yer alıyor.

Yüksek finansman maliyetlerinin etkili olduğu otomobil pazarında markalar, satışları desteklemek amacıyla farklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Özellikle sıfır faizli kredi fırsatları ve nakit alım indirimleri, araç satın almayı planlayan tüketiciler için önemli avantajlar sağlıyor.

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Temmuz ayında da birçok marka çeşitli modellerinde kredi destekleri, faiz avantajları ve özel fiyat kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Peki hangi markalar hangi fırsatları sunuyor? İşte Temmuz ayının öne çıkan otomobil kampanyaları.

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Volkswagen Temmuz Kampanyaları

Volkswagen Doğuş Finans (vdf), yıl boyunca geçerli olacak Klasik Kredi Kampanyası ile müşterilerine avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında, yüzde 3,49’dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle Volkswagen sahibi olma imkânı sağlanıyor.

Renault Temmuz Kampanyaları

Renault, Temmuz 2026 kapsamında Boreal, Clio, Megane Sedan ve Duster modellerini satın almak isteyen bireysel müşterilere özel finansman desteği sunuyor. 200.000 TL tutarında kredi 6 ay vade ve %0 faiz oranıyla sağlanırken, aylık taksit tutarı 33.333 TL olarak uygulanıyor.

Mercedes Temmuz Kampanyaları

Mercedes-Benz, haziran ayı boyunca yeni CLA modellerinde 600 bin TL kredi için 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz oranı sunuyor. E 180 ve E 220 d 4MATIC modellerinde ise markaya özel fiyat avantajları uygulanırken, E-Serisi Sedan için 900 bin TL krediye 12 ay vadede yüzde 2,67 faiz fırsatı sağlanıyor. Daha yüksek finansman ihtiyacı olan müşteriler için farklı kredi tutarı ve vade seçenekleri de kampanya kapsamında sunuluyor.

Togg Temmuz Kampanyaları

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Togg, sınırlı sayıdaki T10F modellerinde bireysel müşterilere özel avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında %0 faizli kredi desteği veya 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı bulunuyor. Ayrıca T10F için 1.700.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli ve %2,99 faiz oranlı kredi seçeneği de sunuluyor.

Togg, T10X modellerinde de bireysel müşterilere yönelik avantajlı finansman kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Müşteriler, %0 faizli finansman desteğinden veya 3 aya kadar ödeme erteleme fırsatından yararlanabiliyor. Bunun yanında 1.700.000 TL’ye kadar 48 ay vadeli ve %2,99 faiz oranlı kredi seçeneği de kampanya kapsamında sunuluyor.

Fiat Temmuz Kampanyaları

Fiat, Temmuz ayı kapsamında Egea dizel modellerini 1.369.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanya, 1.6 litrelik dizel motora sahip manuel ve otomatik şanzımanlı versiyonları kapsıyor.

Grande Panda Elektrikli ise 1.390.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken, model için 300.000 TL tutarında 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteği sağlanıyor. Fiat, bu kampanyayla hem dizel hem de elektrikli otomobil almak isteyen müşterilere avantajlı seçenekler sunuyor.

Opel Temmuz Kampanyaları

Opel, Temmuz ayı kapsamında Corsa modelinde Edition AT8, Hybrid ve GS donanım seviyeleri için 300.000 TL, Edition MT6 versiyonu için ise 150.000 TL tutarında 12 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi desteği sunuyor.

Corsa Elektrik modelinde de 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı bulunurken, siyah tavan, Grafik Gri renk ve metalik boya seçenekleri ücretsiz olarak veriliyor. Frontera modelinde ise 300.000 TL kredi için 12 ay vadeli %2,99 faiz oranlı finansman kampanyası sunuluyor.

Peugeot Temmuz Kampanyaları

Peugeot, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında E-208, 2008, E-2008, 3008, E-3008 ve 5008 modellerinde düşük faizli kredi ve nakit indirim avantajları sunuyor. E-208 modelinde %0,99 faizli kredi veya 20.000 TL nakit indirim, 2008’de ise %0,99 faizli finansmana ek olarak 55.000 TL’ye varan indirim fırsatı bulunuyor. Tamamen elektrikli E-2008’de %0,99 faiz desteğinin yanı sıra 40.000 TL’ye varan nakit indirim sağlanıyor. SUV ailesinde yer alan 3008 ve E-3008 modelleri %0,99 faizli kredi avantajıyla sunulurken, 5008 modelinde müşteriler %0,99 faizli finansman veya 200.000 TL’ye varan nakit indirim seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Audi Temmuz Kampanyaları

Audi, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında tamamen elektrikli modellerinde faizsiz kredi desteği sunuyor. A6 e-tron ve Q6 e-tron modellerinde 2.000.000 TL’ye kadar kredi için 6 ay vadeli %0 faizli finansman imkanı sağlanırken, Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modellerinde ise 1.000.000 TL’ye kadar kredi için aynı koşullar geçerli oluyor. Premium elektrikli otomobil ve SUV segmentinde yer alan modeller için sunulan bu kampanya, yüksek tutarlı finansman desteğiyle dikkat çekiyor. Fırsatlar, Audi yetkili satıcılarında Temmuz ayı boyunca müşterilere sunuluyor.

Hyundai Temmuz Kampanyaları

Hyundai, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında i20 ve BAYON modellerinde hem nakit indirim hem de düşük faizli kredi seçenekleri sunuyor. i20’de 140.000 TL’ye, BAYON’da ise 150.000 TL’ye varan indirim avantajı sağlanırken, her iki modelde de 250.000 TL tutarında 12 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. Elektrikli model IONIQ 5 ise kampanya döneminde 2.484.602 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hyundai, böylece hem içten yanmalı hem de elektrikli modellerinde farklı ihtiyaçlara yönelik avantajlar sunuyor.

Kia Temmuz Kampanyaları

Kia, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında farklı modellerinde indirim ve faizsiz kredi fırsatları sunuyor. Tamamen elektrikli Niro EV modelinde 100.000 TL, XCeed Cool Paket’te 65.000 TL ve Sportage’da 150.000 TL indirim avantajı sağlanıyor. Şehir içi kullanıma yönelik Picanto modelinde ise %0 faizli kredi desteği sunularak satın alma koşulları kolaylaştırılıyor. Kampanya, elektrikli, crossover, hatchback ve SUV segmentlerinde geniş bir model yelpazesini kapsıyor.

Nissan Temmuz Kampanyaları

Nissan, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Yeni Qashqai e-POWER N-Design versiyonunda dikkat çekici bir satın alma avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında bireysel ve ticari müşteriler için 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sağlanıyor. Elektrikli sürüş deneyimini benzinli motorun menzil avantajıyla birleştiren Qashqai e-POWER, sunulan yüksek indirim desteğiyle daha cazip hale geliyor. Fırsat, Temmuz ayı boyunca yetkili Nissan bayilerinde geçerli olacak.

Dacia Temmuz Kampanyaları

Dacia, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Sandero, Sandero Stepway ve Logan modellerinde özel finansman desteği sunuyor. Yeni Sandero 1.254.000 TL’den, Sandero Stepway 1.560.000 TL’den ve Logan ise 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Üç modelde de 150.000 TL tutarındaki kredi için %1,99 faiz oranı uygulanarak araç sahibi olmak isteyenlere avantajlı ödeme imkanı sağlanıyor. Kampanya, uygun fiyatlı otomobil arayan müşterilere finansman desteğiyle ek avantaj sunuyor.

Citroen Temmuz Kampanyaları

Citroën, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında elektrikli ve hibrit SUV modellerinde çeşitli avantajlar sunuyor. Tamamen elektrikli ë-C3 Aircross modelinde 300.000 TL tutarında kredi için 12 ay vadeli ve %0 faizli finansman desteği sağlanıyor. Hibrit motorlu C5 Aircross Hybrid ise 2.375.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Marka, bu kampanyayla farklı güç-aktarma seçeneklerine sahip SUV modellerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Ford Temmuz Kampanyaları

Ford, Temmuz ayına özel Focus ve Puma modeli için 300.000 TL krediye 6 ay vade ve sıfır faiz olanağı sunuyor.

MINI Temmuz Kampanyaları

MINI Countryman için 1 milyon TL tutarında, 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında premium SUV modeline daha avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün oluyor.