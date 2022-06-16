Otopark Yönetmeliği Değişti: İşte Bilinmesi Gerekenler

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Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik: Artık Arabası Olan da Daha Çok Yürüyecek

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Otopark Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle otoparkların tahsis edilecekleri alanlarda, belediyelerin yapacakları ödemelerde ve diğer pek çok hususta esnemeye gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile Otopark Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi. Yapılan bu değişikliklerle gerek binalar gerekse işletmeler için yeni kurallar getirildi. Aslına bakacak olursak yapılan düzenlemeler, otoparklarda esnemeye gidildiği anlamına geliyor.

Önceki düzenlemelere göre bir binanın parseline otopark yapılamıyorsa, 1 kilometre çaplık alandaki bir otoparkın tahsis edilmesi gerekiyordu. Bugünkü değişiklik ile bu mesafe, kuş uçuşu 1.5 metreye, yürüme mesafesi ile de 2 kilometreye çıkarıldı. Bu kararla otopark tahsis edilecek bölgeler genişletilmiş oldu.

Bölge otoparkı yapım süresi 3 yıldan 5 yıla çıktı

Otopark

Bugünkü düzenlemeden önce yapılaşmanın olduğu bölgede 3 yıl içerisinde otopark yapılması gerekiyordu. Bu noktada da esnemeye gidildi ve bu süre 5 yıla çıkarıldı. Bununla birlikte, dükkan ve mağazalar için 40 metrekare kadar olan otopark sınırı, 50 metrekareye çıkarıldı. Yani dükkan ve mağazalar için kurulması gereken otopark sayısı, metrekare bazında düşürülmüş oldu.
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Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile belediyeler için de kolaylıklar getirildi. Bölge otoparklarının yapımını üstlenen belediyeler, artık devlete yapacakları ödemelerin yüzde 75'ini 18 ay yerine 36 ayda yapabilecekler. 

Kaynak : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-1.htm
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