Oxford'un Ürettiği Aşı, 8 Bin Kişide Başarıyla Test Edildi

Oxford Üniversitesi’nde koronavirüse karşı aşı geliştiren ekibin başındaki isim olan Prof. Sarah Gilbert, aşı adayının 8 bin insanın üzerinde denendiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

COVID-19’a karşı tüm dünyada 200’e yakın aşı çalışması sürüyor. Bu aşı çalışmalarının ise bazılarında insan testlerine çoktan başlandı. DSÖ’nün yaptığı açıklamalara göre de aşı çalışmalarında en ileri seviyede olan ülkelerden biri Oxford Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarla İngiltere olmuştu.

Üniversite, COVID-19 aşı testleri ile ilgili beklenen verileri paylaşmaya başladı. COVID-19’a karşı geliştirilen aşıyı şu ana kadar 8 bin kişinin üzerinde deneyen Oxford Üniversitesi, bu aşı testlerinden olumlu yönde sonuç elde ettiklerini duyurdu. Aşı uygulanan kişilerin vücudunun virüse karşı direnç göstermeye başladığını söyleyen yetkililer, her koşulda hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çektiler.

Üretilen aşı COVID-19’a karşı bağışıklık geliştiriyor

Oxford Üniversitesi’nde aşı çalışmalarının başındaki isim olan Prof. Sarah Gilbert, yaptığı açıklamada, “Yeni-tip koronavirüse karşı bağışıklık geliştiren aşıda artık son aşamaya geldiğimizi belirtebiliriz” ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamalarda aşının eylül ayında hazır olabileceğini söyleyen Gilbert, “Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun” şeklinde açıklama yaparak sosyal mesafe ve hijyenin önemine dikkat çekti. Ayrıca aşı şu an üretilmeye başlansa bile tüm dünyaya yetecek dozda üretiminin biraz zaman alacağını öngörebiliriz.

AZD1222 isimli aşı, testlere bir süre daha devam edecek, sonrasında ise dağıtımı için AstraZeneca ile çalışılacak. Aşı için Almanya, Fransa ve Hollanda ile anlaşma yapılırken bu ülkelere 400 milyon doz aşı gönderilmesine karar verildi. Ayrıca İngiltere’ye 100 milyon doz ve ABD’ye 400 milyon doz aşı gönderecek AstraZeneca, bu ülkelerden sonra diğer ülkeler için de aşı üretecek.