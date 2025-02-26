Oyak Renault, Türkiye’deki üretim tesislerinde 8 milyonuncu aracını üreterek Renault Duster modelini banttan indirdi.

Oyak Renault, Türkiye’deki üretim tesislerinde 8 milyonuncu aracını üreterek önemli bir eşiği geride bıraktı. Bursa’da yer alan fabrikada üretilen araç Renault Duster oldu.

Oyak Renault 8 milyonuncu araç üretimini kutladı. Banttan indirdiği araç ise Renault Duster oldu. Duster, Oyak Renault Otomobil Fabrikası’nda ileri üretim teknolojileri kullanılarak üretildi.

Uluslararası Oyun Planı 2027’nin ilk modeli Türkiye’de üretildi

Renault Duster, Renault’nun Uluslararası Oyun Planı 2027 çerçevesinde Türkiye’de üretilecek yeni araçlar arasında yer alıyor. Şirket, gelişmiş mühendislik çözümleri ve otomasyon sistemleriyle üretim süreçlerini optimize ediyor.

Renault Group Türkiye CEO'su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan PTACEK, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki üretim gücüne dikkat çekerek, Oyak Renault’nun küresel rekabet içerisindeki rolünü vurguladı. Fabrika, Ar-Ge merkezi, tedarik zinciri yönetimi ve satın alma operasyonlarıyla üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Oyak Renault, üretim süreçlerinde yapay zeka destekli otomasyon sistemleri ve büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak verimliliği artırmayı hedefliyor. Şirket, bu teknolojik dönüşümle hem üretim kalitesini yükseltmeyi hem de Renault’nun küresel üretim ağı içindeki stratejik konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.