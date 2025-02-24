Renault, 2025 yılı için planlarını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre önümüzdeki aylarda 7 yeni otomobil ile tanışma imkânı yakalayacağız. Bu otomobiller elektrikli ve hibrit motorlu olacaklar.

Fransız otomobil devi Renault'tan hayranlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Bizzat CEO Luca de Meo tarafından yapılan açıklamaya göre Renault, bu yıl içerisinde 7 otomobil için lansman gerçekleştirilecek. Üstelik bunların 3 tanesi tamamen yeni modellerden oluşacak. Renault'un açıklamasına göre yeni modeller, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri sunacaklar.

Peki Renault, 2025 yılında hangi otomobillerini tanıtacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte Renault'un 2025 yılında tanıtacağı otomobiller

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında 4 yeni elektrikli otomobil ile tanışacağız. Bunlardan bir tanesi Renault 4E-Tech olacak. Ayrıca küçük bir araç ile Alpine markası altında satışa sunulacak A390B modeli de tüketicilerle buluşacak. Renault, elektrikli tarafta bir de büyük pazarları hedefleyen tamamen yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Hibrit tarafında ise 3 yeni model tüketicileri bekliyor olacak. Bunlardan biri Dacia Bigster olacak. C-SUV segmentindeki yeni otomobil büyük pazarları, nispeten uygun fiyatlı olacak B segment otomobil ise Avrupa paazarını hedefleyecek. Bu B segmentindeki otomobil, geçtiğimiz haftalarda tasarımı ortaya çıkan Clio olabilir.