Artık hiçbirimiz, uzun uzun video izleyecek odak süresini kendimizde bulamıyoruz. Bunun için bir video izlerken az da olsa muhakkak hızını yükseltiyoruz. Videodaki sesleri doğal bir tonla algılamamız da bu duruma bir etken oluyor aslında. Çünkü sesler, hız arttıkça, anlaşılabilirliğini koruyor.

Her platform için geçerli olmayan bu durum, sesleri sağlıklı ve doğal biçimde duymamız için geliştirilmiş bir özellik.

Peki bu özellik aslında nasıl işliyor?

Videoların hızını artırdığımızda seslerin tizleşmemesinin arkasında önemli teknikler yer alıyor.

Bu teknikler, dijital sinyal işleme alanında kullanılan zaman esnetme ve perde kaydırmadır. Sesin hızını değiştirirken perdesini sabit tutan bu teknikler, doğal ve anlaşılır bir ses ortaya çıkarır.

Biraz daha yakından bakacak olursak, nedir bu zaman esnetme?

Normal bir ses kaydının hızını artırışımız, perdenin yükselmesine neden olurken, hızını azaltmak perdenin düşmesine neden oluyor. Zaman esnetme algoritmaları, bu etkiyi önlemek için ses sinyalini analiz ediyor ve belirli segmentleri yeniden düzenliyor.

Perde kaydırma da neyin nesi?

Bu teknik, sesin hızını değiştirmeden perdesini yükselten veya düşüren bir tekniktir. Bu yöntem, ses tınısını değiştirerek farklı sesler elde etmemizi sağlıyor.

Her iki yöntemin de avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. Zaman alanı yöntemleri, özellikle konuşma seslerinde daha iyi sonuçlar verirken, frekans alanı yöntemleri müzik gibi karmaşık sinyallerde daha başarılı oluyor.

Her platformda durum, aynı işlemiyor.

Mesela Netflix, Spotify gibi yüksek kaliteli içerik sunan platformlar da muhtemelen benzer ses işleme tekniklerini kullanılıyor fakat bu sistemler, genellikle özelleştirilmiş ve dışarıya açık bilgi vermeyecek şekilde geliştirilmiş oluyorlar.

Bunun yanında bazı platformlar ya da düşük kaliteli medya oynatıcıları, ses hızını değiştirirken perdeyi koruyamayabiliyor. Bu da sesin doğallığını bozarken karmaşık seslerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tabii bu, günümüzde düşük bir ihtimal.

YouTube, Android platformunda medya oynatıcısı olarak ExoPlayer'ı kullanıyor.

ExoPlayer, ses manipülasyonu için Sonic adlı bir kütüphaneden yararlanıyor. Sonic, zaman alanında çalışan bir algoritma olan PICOLA'yı kullanarak sesin hızını değiştirirken, perdenin sabit kalmasına yardımcı oluyor.

iOS platformunda ise YouTube, AVPlayer'ın dahili oynatma hızı özelliğini kullanıyor. AVPlayer, zaman esnetme işlemi için dahili mekanizmalar içerir ve bu sayede sesin hızını değiştirirken perdesini sabit tutuyor.

Bu teknikler, ses sinyallerini küçük parçalara ayırarak analiz ederler ve belirli segmentlerde ekleme ve çıkarma işlemi gerçekleştirirler. Ya da ses sinyalini frekans bileşenlerine ayırırlar ve her bir bileşeni ayrı ayrı işleyerek, hız değişikliği sırasında perdenin korunmasını sağlarlar.

Biz, olayın sadece video oynatma kısmından haberdarız. İşin arkasında yer alan teknikler, videolardaki sesleri, doğal tınılarıyla duymamız için ilmek ilmek işlenmiş oluyor…

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