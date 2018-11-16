Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak meraktan içinizi kurutup, sinirlerinizi lastik gibi gerecek dizileri listeliyoruz. Haftalık Dizi Reçetesi serisinin beşinci bölümünde, farklı türlere ve konulara sahip olan gerilim-gizem ikilisinin dans ettiği yapımları bulacaksınız. Hoş geldiniz.

Kendisine has karakterlere ve olay örgülerine sahip olan şeyler bulmak oldukça zorlaştı. Elbette bir şeyi kaliteli olduğu sürece uyarlamakta sıkıntı yok, ancak o kendisine has hikayeler de 40 yılda bir geliyor. Televizyon dizileri, en çok hikayenin uyarlandığı evren olsa gerek. Artık popüler kültür, işi sanattan uzaklaştırıp, maddi kaygılara yönlendirmiş durumda.

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi’nin bu bölümünde, oyunculukları, karakterleri ve hikayeleriyle, farklı türlerde nam salmış 10 özgün gerilim ve gizem dizisini listeliyoruz. Hazırsanız, başlıyoruz.

İçinden 20 dizi daha çıksa izlenecek efsane: Fringe

Fringe'in en iyi diziler arasında gösterilen bir yapım olmasının nedeni, başladığı güne kadar bu düzeyde bir işin yapılmamış olmasıydı. Yayınlandığı yıllarda insanların her yeni bölüm ve sezonu nasıl beklediklerini biz biliriz. Dünya üzerinde yaşanabilecek en yuhaf olayların, aklınıza bile gelmeyecek mantıklı açıklamaları var. Fringe sizi meraka sürüklerken çok şey öğretecek.

IMDb puanı: 8.4

8.4 Rotten Tomatoes notu: %90

Bilim kurgu geriliminin kraliçesi: Westworld

Yapay zeka üzerine işlenen en başarılı hikayelerden birisi olan Westworld, aslında 1973'te çekilmiş ve sönük kalmış bir bilim kurgu filmine dayanıyor. Tabi o zamanlarda yapay zekalar hakkında bugünkü kadar çok bilgi sahibi olan yoktu. Modern çağa ve daha ötesine bir insan olarak yapay zekaların gözünden bakıyoruz. İyi de yapıyoruz.

IMDb puanı: 8.9

8.9 Rotten Tomatoes notu: %87

Suçun gerilimi: Mindhunter

1970'li yıllarda geçen ana hikayede, iki FBI ajanının gözünden seri katillere odaklanıyoruz. Polisiye ve suç geriliminin en taze örneklerinden olan Mindhunter, hala devam eden bir dizi. Türün sevenleri için bulunması zor bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.

IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %97

Eşsiz bir politik gerilim: Homeland

Gerçek örgütler ve kimlikler üzerinden hareket edilen senaryosuyla, uluslararası politik gerilimin buram buram yansıtıldığı bir yapım. Amerikan çıkışlı olması, izleyici gözünde önemli bir etkiye sahip değil. Kirli politikaların nasıl döndüğünü merak ediyorsanız, Homeland size biraz fikir verebilir.

IMDb puanı: 8.3

8.3 Rotten Tomatoes notu: %85

Dram ve gerilimi özgürlükle harmanlayan efsane: Sons of Anarchy

Henüz 30'lu yaşlarına gelmiş bir adamın, aile kurmak ya da bir motor kulübüne üye olmak konusundaki arada kalmışlığından ancak bu kadar etkileyici bir hikaye çıkardı. Özellikle müzikleriyle, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur.

IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %89

Dedektiflerin dedektifi: Sherlock

Hikayeyi az, öz ve uzun aralıklarla veren Sherlock dizisi, modern dönemde geçen bir klasik detektiflik serisi. Film serisiyle kıyaslama yapmak, diziye haksızlık oluyor. Hala filmlerini daha iyi bulup, diziyi izlemeyenler varsa çok şey kaybetmişler.

IMDb puanı: 9.2

9.2 Rotten Tomatoes notu: %83

Polisiye gerilimin kralı: True Detective

Her sezon farklı detektiflik hikayeleriyle karşımıza gelen True Detective, ikinci sezonuyla başarılı olamasa da oldukça özgün bir yapımdı. Hele o ilk sezondaki 20 yılı aşan hikaye kurgusuyla unutulmazlar arasında girdi. Finalinde ise söyleyecek söz bırakmadı.

IMDb puanı: 9.0

9.0 Rotten Tomatoes notu: %75

Seri katilleri öldüren seri katil: Dexter

Bir seri katilin gözünden, insan psikolojisinin derinliklerine yolculuk ediyoruz. Dexter, aynı zamanda cinayet masasında görev yapan bir adli tıp analisti. Onun resmi görevi, olay mahallerindeki kan izlerinden cinayeti aydınlatmak. Gayriresimi görevi ise o cinayetleri işleyen kişilerin peşinden gitmek.

IMDb puanı: 8.7

8.7 Rotten Tomatoes notu: %77

Psikopat bir diğer seri katil: Hannibal

Kuzuların Sessizliği filminde tanıdığımız sinema tarihinin en psikopat karakterlerinden olan Hannibal, dizi evreninde kısa bir yolculuğa çıkartıyor. Bu kaliteli yapımın verdiği gerilim hissini sinema filmlerinde bile bulamayabilirsiniz.

IMDb puanı: 8.5

8.5 Rotten Tomatoes notu: %89

Korku gerilim efsanesi: The Haunting of Hill House

Korku yapımlarını sevenlerin son favorisi olan Haunting of Hill House, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip. Aldığı yorumlar, belki türün en iyi örneklerinden birisi olduğunu gösteriyor. Yapımcıların hikayeyi bir sinema filminde heba etmeyip dizi dünyasını seçmiş olmaları büyük cesaret. Bazı klişelere teslim olsa da olay örgüsünün özgünlüğü nedeniyle bunu çok önemsemiyorsunuz.

IMDb puanı: 8.9

8.9 Rotten Tomatoes notu: %91

Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi serisinin önceki bölümlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz: