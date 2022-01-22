Ozzy Osbourne İstemeden Takipçilerini Dolandırdı

Ozzy Osbourne'un NFT koleksiyonu CryptoBatz'ın Discord bağlantısının değişmesiyle Ozzy Osbourne attığı eski URL'li bir tweeti silmeyi unutmasıyla birçok takipçisinin kripto cüzdanlarının boşalmasına sebep oldu.

Ozzy Osbourne bu kez müziği ve tarzıyla değil çıkarttığı NFT koleksiyonuyla gündemde. 9.666 dijital yarasa serisinden oluşan “CryptoBatz” koleksiyonunu piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra ise Billboard, Rolling Stone, NME, Hypebeast ve Business Insider gibi satış noktalarında da yerini aldı.

Ancak piyasaya çıkışından çok uzun bir zaman geçmemiş ve jetonları iki gün önce basılmıştı ki projenin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir bağlantıyla kripto para birimini cüzdanlarından boşaltan bir kimlik avı dolandırıcılığının hedefi oldu.

Olaylar Discord sunucusunun URL'sinin değişmesiyle patlak verdi...

Çoğu NFT projesi gibi CryptoBatz da topluluğunu organize etmek için Discord kullanıyor. Fakat CryptoBatz’ın Discord URL’sini discord.gg/cryptobatz olarak değiştirmesiyle işler karışıyor. Eski bağlantı linki olan discord.gg/cryptobatznft URL’sine dolandırıcılar yeni bir Discord sunucusu kurdu ve eski URL’yi Ozzy Osbourne’un tweetlerinden silmemesi ise takipçilerinin dolandırılmasına sebep oldu.

Dolandırılan insanlardan biri olan Tim Silman ise açıklamasında CryptoBatz web sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla Discord sunucusunu ziyaret ettiğini ve cüzdanından yaklaşık 300-400 dolarlık ETH’nin çekildiğini tahmin ediyor. Birçok insanın ise Silman’dan çok daha fazla kaybı oldu.

Dolandırıcılık bağlantısına tıklandığında ise sunucunun toplam üye sayısının 1.330 olduğu yazıyor ve bu da bu kadar insanın dolandırılmış olabileceğini gösteriyordu. Sunucu içindeki Collab Land adlı bot sayesinde insanlardan kripto para varlıklarını doğrulamaları isteniyor ve kullanıcılar kripto para cüzdanlarının bağlanmasının istendiği kimlik avı sitesine yönlendiriliyordu. Collab Land’den ise hiçbir yetkili konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

CryptoBatz’ın geliştiricileri olayla alakalı olarak Discord’u suçladı. Eski bağlantı URL’sini çevrimiçi bırakmamaları gerektiğinden ve daha iyi bir güvenlik/yanıt/destek ekibinin olmamasından şikayetçi oldu. Ayrıca Discord üzerinde bir kontrolleri olmadığını, dolandırıcıların eylemlerinden sorumlu olmadıklarını belirtti.

Discord’un kurumsal iletişim üst düzey yöneticisi Peter Day “Güvenlik ekibimiz sunucu sahipleriyle temas halinde ve olayı araştırıyor” dedi.