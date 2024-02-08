Pagani, yeni hiper otomobili Huayra R Evo’yu tanıttı. Kardeşi Huayra R gibi pist aracı olarak gelen otomobil, 900 beygir gücüne sahip.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Pagani, bugün bir süredir sinyalini verdiği yeni hiper arabası Huayra R Evo’yu resmen tanıttı. Yeni otomobil, isminden de anlayabileceğiniz üzere 2021’de çıkan Huayra R’nin yeni bir versiyonu. Ancak bu model, diğerinden çok başka seviyede.

Huayra R Evo, tıpkı kardeşi gibi bir pist arabası olarak geliyor. Araç, hem teknik hem de tasarım tarafında büyük iyileştirmelere sahip.

Karşınızda Pagani Huayra R Evo

Otomobil, genel anlamda Huayra R’yi andırsa da bazı tasarım farklılıklarına sahip. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni üst tarafın açılabilir olması. Bu özellik, aerodinamik konusunda verimliliği %21 artırıyor. Tasarım değişikliklerinin bastırma kuvvetinde de %45’lik artış sağladığı marka tarafından ekleniyor.

Bir pist aracı olarak karşımıza çıkan Huayra R Evo’nun V12 R-Evo ismi verilen bir 6 litrelik V12 motoru var. Bu motor, 900 beygir gücü ve 770 nm tork üretiyor. Yani standart modelden 50 beygir gücü ve 20 nm tork daha fazla.

Hayra R Evo’nun maksimum hızı 350 kilometre olarak açıklandı. Ayrıca altı vitesli sıralı şanzımanı da otomobilde görüyoruz. Pagani, Huayra R Evo’nun Le Mans Prototype 2 yarış araçlarıyla eşleşen performans sunduğunu söylüyor.

İç kısım da otomobile yakışacak şekilde dizayn edilmiş. Burada yanmaz malzemeyle kaplanmış koltukları, altı noktalı emniyet kemerleri, özel yandan korumalı karbon fiber kafalık gibi güvenliği öne çıkaran özellikler iç mekânda mevcut.

Pagani henüz fiyat ve üretim sayısı açıklaması yapmadı. Ancak normal Huayra R’nin 3 milyon dolara satıldığını düşünüldüğünde bu aracın çok daha pahalı olacağını tahmin etmek zor değil.