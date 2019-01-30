Pahalı Gözlüklere İhtiyacı Olmayan 10 Ücretsiz VR Oyunu

Sanal gerçeklik artık iyice alıştığımız bir şey olmaya başladı. Yine de VR donanımları, yüksek fiyatlardan dolayı çok yaygınlaşamadılar. Her zaman olduğu gibi bu konuda da bazı istisnalar var. Tamamen ücretsiz, kaliteli ve sıradan gözlüklerle oynayabileceğiniz VR oyunlarını derledik.

Mobil oyun dünyası büyüyor. Artık daha yüksek performansa sahip cihazlar görmeye, sırf oyuncular için üretilen özelliklere sahip telefonları incelemeye başladık. Sanal gerçeklik teknolojileri de bu gelişimden nasibini aldı. Artık basit bir gözlükle, ev ortamında farklı dünyaların içerisine girmek çok çok kolay.

Belki bir konsolunuz ya da VR desteği sunan ekran kartına sahip bilgisayarınız yok. Yine de bu durum sanal gerçeklik deneyiminizi olumsuz etkilemeyecektir. Zira alışılagelmiş mobil oyunlardan dolayı gözümüzden kaçan, sırf VR deneyimi için tasarlanmış pek çok oyun var. O oyunlar arasından sizin için en gözde 10 tanesini seçip listeledik. Hazırsanız başlayalım.

​Başlamadan önce mutlaka cihazınıza kurmanız gereken Google uygulaması: Cardboard

Google'ın bu sanal gerçeklik uygulaması, farklı VR hizmetlerini bulmanızı sağlayacak özel bir uygulama. Hem iOS hem Android için kurulumunu yapmanızı tavsiye ederiz. Şimdi oyunları sıralamaya başlayalım.

10. BattleZ VR:

Belki de en iyi FPS-VR oyunlarından olan BattleZ’da çok oyunculu desteği de bulunuyor. Bir adet sanal gerçeklik gözlüğü ve Bluetooth bağlantılı kontrol cihazı ile oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Zombilerin istila ettiği dünyada, ejderhaların en işi olabilir ki… Kesinlikle oyuncuların çok farklı şeyleri denediği bir yapım olduğunu söylemek gerek.

9. House of Terror VR:

Sanal gerçeklik ortamında korku oyunu deneyimlemek için pahalı sistemlere ihtiyacınız yok. Ayrıca biraz da nostaljik korku-aksiyon oyunlarını özleyenlerdenseniz House of Terror farklı bir deneyim yaşatmaya hazır.

8. Final Kick VR:

Futbol müsabakalarının en heyecanları anlarından olan serbest vuruşları VR ortamında deneyimlemek için bu oyunu görmeniz gerek. Grafik açısından çok doyurucu olmasa da futbol sevenleri etkleyecek bir yapım oluduğunu söyleyebiliriz.

7. WingSuit VR:

Dünyanın en dikkat çekici ekstrem sporlarından wingsuit üzerine tasarlanmış bu oyunda, yüksek uçurumlardan, sarp kayalıklardan uçarak geçmeniz mümkün. Yine grafik alanında geri kalan bir oyun olsa da VR sayesinde heyecanlı anlar yaşatabiliyor.

6. VR Noir:

Film gibi kurgulanmış bir VR oyunu olan VR Noir, zorlu tercihler yapmak zorunda kalan bir dedektifin gözünden gerilim yüklü olayları çözmemizi istiyor. Denemeniz lazım.

5. Egypt VR:

Antik Mısır'ın gizemlerini çözmek isteyen bir araştırmacının gözünden oynadığımız bu oyunda, birbirinden zorlu bulmacalar var. Bulmacalar çözüp oyunda ilerledikçe hikaye daha karmaşık bir hal alıyor.

4. Hardcode VR:

Portal gibi bulmaca odaklı platfom oyunlarını sevenler, Hardcode ile en iyi VR deneyimlerinden birisini yaşayabilirler. Oyuncuların olumlu yorumları, bunun en büyük kanıtı.

3. Ping Pong VR:

Nintendo Wii konsollarındaki tenis oyunlarına benzetebileceğimiz Pin Pong VR, adındanda anlaşılacağı üzere bir masa tenisi oyunu. Benzerlerine göre görsel ve oynanış tecrübesi açısından birkaç adım önde.

2. InCell VR:

Bir insan hücresinin içerisnde, mikroskobik boyutlarda geçen aksiyon, yarış ve sanal gerçeklik oyunu fikri gerçekten müthiş. Hem eğlenceli hem de herkesin rahatlıkla oynayabileceği bir yapıya sahip. Sadece indirip denemenizi tavsiye ediyoruz.

1. InMind VR, InMind 2 VR:

Bir önceki oyunun yapımşirketi Nival tarafından tasarlanmış InMind yapımlarında, bu kez insan bilincinin sırlarına doğru yolculuğa çıkıyoruz. Sinir hücreleri ve sinapslarının arasında, vücudumuzdaki mikro elektrik sinyallerini görerek aksiyona doyuyoruz.

Sanal gerçeklik oyunları listemizin sonuna geldik. Eğer sizin de önermek istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında mutlaka paylaşın. Bir sonraki listede görüşmek üzere, takipte kalın :)