papara espor takımı supermassive'i satın aldı

Papara, 2020'den beri sponsor olduğu espor takımı SuperMassive'i satın aldı. Takımın başına Bora Koçyiğit getirildi. Hem takım hem de Papara, anlaşmadan memnun olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki köklü ödeme kuruluşlarından Papara, bu kez de espor dünyasına giriş yaptı. Şirket, 2020 yılından beri sponsoru olduğu espor takımı SuperMassive’i satın aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda, satın alma bedeline ilişkin bir şey söylenmedi.

Türk girişimcilerin 2016 yılında kurdukları SuperMassive, video oyun dünyasında tanınmış espor kulüplerinden bir tanesi. Özellikle de League of Legends'a odaklanan ve iyi bir takım kuran ekip, PUBG ve Rocket League gibi oyunlarda da büyük başarılara imza attı. "Papara: SuperMassive" olarak anılan espor takımının başına, Bora Koçyiğit getirildi. Koçyiğit, Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyordu.

Her iki taraf da memnun

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda her iki tarafın da bu anlaşmadan memnun olduklarını görüyoruz. Bu bağlamda; Papara CEO'su Emre Kenci tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

Espor bir endüstri. Gençlere umut veren, bir kariyer imkanı sağlayan bir spor dalı. Biz bu alanın çok büyüyeceğine inanıyoruz ve büyümesi için gerek tesis gerek altyapı anlamında pek çok yatırım planlıyoruz. Espor alanında kurumsal yatırımların dünyada birçok örneği var ama bunu Türkiye'de ilk kez, Türkiye'nin espordaki 'rüya takımı' olma vizyonuyla kurulmuş SuperMassive satın almasıyla Papara yaptı. Bu yatırımları artırarak sürdüreceğiz ve çok iyi dönüşler alacağımızdan da eminim.

Papara: SuperMassive CEO'su Bora Koçyiğit ise şöyle konuştu:

Bu satın almayla birlikte, bundan böyle SuperMassive'in olduğu her yerde Papara da olacak. ‘Oyun varsa, Papara’ söylemiyle oyuncunun ve esporcunun yanında olan Papara, en önem verdiği hedef kitle olan Z kuşağıyla, onların en çok zaman geçirdikleri noktalarda daha fazla temas edebilme şansı yakalayacak. Aynı zamanda Türkiye'de ve uluslararası ölçekte çok güçlü bir büyüme potansiyeli olan espor sektöründe yapılan bu büyük kurumsal yatırım, bu alana yatırım yapmak isteyen diğer markalar için bir öncü niteliği taşıyacak. Yeni haliyle Ocak 2024 itibarıyla açılacak olan ve Avrupa'nın en büyük espor merkezi unvanını taşıyan Gamer Hub'da yapılacak etkinliklerle, espor kültürü geliştirilecek ve Türkiye çapında yayılması sağlanacak.