Dev film yapım şirketi Paramount, logosunu değiştirdi. Yeni logo, orijinal logoya oldukça benziyor ancak önemli bir mesaj da veriyor.

Dünyanın en büyük film yapımcılarından bir tanesi olan Paramount, yeniden markalaşma yoluna gitti. Firma, bu adım kapsamında logosunu değiştirdi. Bu değişiklikle sinema tutkunlarının hafızasına kazınan dağların altında Paramount yazısı olan logo tarih oldu.

Paramount'un logo değişikliği yapmasının önemli nedenlerinden bir tanesi, Skydance ile alınan birleşme kararı. Paramount, bu birleşme kapsamında Skydance'ın unutulmasını istememiş gibi görünüyor. Neden böyle bir şey söylediğimizi logoyu görünce siz de anlayacaksınız.

Paramount'un yeni logosu işte böyle görünüyor

Paramount'un yeni logosu, marka ile özdeşleşen yıldızlar ile dağa ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce de alt kısımda yer alan Paramount ibaresi, alt kısımda yer almaya devam edecek. Ayrıca oldukça büyük puntolarla yazılacak. İşte bu Paramount ibaresi, Skydance'ın logosundaki font ile aynı hâle getirildi.

Skydance logosu böyle görünüyor:

Paramount, logo değişikliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni logonun filmlerde ne zaman görünmeye başlayacağı şimdilik belli değil. Şirketten konuyla ilgili bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.