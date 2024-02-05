Paris'te yapılan oylama ile birlikte SUV tipi otomobillerden üç kat fazla park ücreti alınmasına karar verildi. Bu karar, elektrikli otomobiller ve hibritleri de kapsayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te, şehirdeki otomobillerin park ücretlerini belirlemek amacıyla bir referandum düzenlendi. Paris halkı, aralarında elektrikli ve hibrit modeller de dahil olmak üzere tüm SUV araçlarda üç kat fazla park ücreti alınmasına karar verdi. Oylamada bu ücretlendirmeyi destekleyenlerin oranı %56,6 oldu.

Son yıllarda dünyanın dört bir yanında SUV pazarına büyük bir ilgi var. Tüm ülkelerde SUV pazarı büyüyor, elektrikli araçlar da genelde SUV ya da crossover gövde tipinde oluyor. Paris gibi büyük Avrupa şehirleri ise binlerce yıllık tarihleri boyunca Roma İmparatorluğu döneminde belirlenmiş "iki at arkası" genişlikte şeritleri standart haline getirmiş durumda. Bu dar sokaklar, SUV'ler gibi iri araçlara çok da uygun değil. Yine de Paris'te son 4 yılda satılan araçların %60'ı SUV ve şehirde geceleri 180 bin SUV bir yerlere park edilmeye çalışılıyor.

Paris sokakları SUV'leri kaldıramıyor

Paris Belediye Bakanı Anne Hidalgo, SUV'lere gelen bu düzenlemenin bir çeşit sosyal adalet olduğunu söyledi. Oylamanın asıl amacının ise yol güvenliği ve hava kirliliğini azaltmak olduğunun altını çizdi. Hidalgo, özellikle varlıklı olan kişilerin yolları kaplayan ve havayı en çok kirleten araçları kullandıklarını söylüyor. Yeni düzenleme ile birlikte şehirde hem daha az SUV olacağına inanılıyor hem de şehrin kasasına yılda 35 milyon euro fazladan para gireceği belirtiliyor.

Parisliler, Paris'te çalışanlar, taksiler, tüccarlar, sağlık çalışanları ve engelli vatandaşlar bu düzenlemeden hariç tutulacak. Bu düzenleme ileride başka önemli şehirlere de yayılabilir gibi duruyor. Paris, geçen yıl da şehirde bisiklet yollarını genişletmek için park alanlarını azaltmış ve elektrikli scooter hizmetlerini de yasaklamıştı. Sizce Türkiye'de böyle bir uygulamaya gerek var mı ve böyle bir seçim yapılsa destekler misiniz?