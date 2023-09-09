Tıp uzmanlarının uzun yıllardır kanser taraması için güvenerek kullandığı “Schamroth pencere testi”, akciğer kanserinden kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın teşhisinde önemli rol oynuyor.

Dünyanın en büyük bağımsız kanser araştırma kuruluşu olan Cancer Research UK’ye göre bazı akciğer kanseri türlerinde, çomak parmak yaygın olarak görülür ve çomak parmağı olanların %35’i akciğer kanserine yakalanmıştır.

Çomak parmak için popüler bir test olan bu yöntem, koşulların doğrulanması için kısmi bir yöntem olarak kabul ediliyor. Yalnızca birkaç saniyede siz de bu testi yaparak karşılıklı iki parmağınızın arasındaki boşluğun olup olmadığını görebilirsiniz.

Tırnaklarınızı nasıl kontrol edebileceğinizi ve çomaklaşmanın hangi hastalıkların çağrısı olabileceğini derlediğimiz yazıda sorularımızı Fitoterapist Dr. Uğur Yavuzcan’a da sorduk. Yavuzcan’ın verdiği bilgiler ve araştırmalar sonucunda gelin “Schamroth pencere testi” detaylarını inceleyelim.

Schamroth pencere testi nedir, nasıl yapılır?

Tırnakta çomaklaşmanın oluşması, tırnak yatağı ile kıvrım arasındaki açının kaybıdır. Bu açı normalde minimum düzeyde olur ve tırnak yatağının yarısından fazlasına uzanmaz. Ancak çomaklaşmada, tırnak kıvrımının dışbükeyliği artarak parmak ucunun kalınlaşması görülür.

Schamroth pencere testi ise çomaklaşma olup olmadığını anlamanın en basit yöntemlerinden biridir. Her iki işaret parmağınızı bir araya getirerek arasındaki boşluğa bakabilirsiniz. Belirtilen hastalıklardan herhangi birine sahip olmayan insanların parmakları arasında elmas şeklinde bir delik oluşur. Eğer delik yok ise parmaklarınızda çomaklaşma var olabilir ve bu akciğer kanseri başta olmak üzere çeşitli hastalıkların erken uyarı işaretidir.

Tırnakların yandan bakıldığında normalden daha fazla kıvrımlı olması parmaklardaki çomaklaşmanın en belirgin özelliğidir. Uçlarının büyümesine neden olan şeyin sıvı birikmesi olduğu düşünülse de kanserin ve diğer hastalıkların buna olan etkisinin ne olduğu tam belli değildir. Bazı bilim insanları ise çomak parmağın trombosit ve vasküler endotelyal büyüme faktöründen kaynaklığı olduğunu düşünüyor.

Çomak parmak hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Sadece elde değil ayaklarda da görülebilecek çomak parmak rahatsızlığı akciğer kanseri başta olmak üzere çeşitli hastalıkların belirtisidir.

Hastalıkların başında yaygın olarak küçük hücreli dışı akciğer kanseri bulunuyor. %80 oranında birtakım hastalıkların belirtileri arasında da çomak parmak yer alıyor. Pulmoner ve kardiyovasküler nedenlerle ortaya çıkan hastalıklar içerisinde pulmoner apse (akciğer apsesi), interstisyel pulmoner fibrozis (akciğer sertleşmesi), pulmoner arteriovenöz fistül, berilyum zehirlenmesi, sarkoidoz, subakut bakteriyel endokardit, enfekte arteriyel greftler ve aort anevrizması bulunuyor.

İnflamatuar bağırsak hastalığı ve neoplazmlar gibi hastalıkların da yanı sıra bazı kalp rahatsızlıklarının belirtisi arasında çomaklaşma gösterilebilir. Hipoksi, siyanotik kalp hastalığı, miksoma, fallot tetralojisi (mavi bebek hastalığı) bunların arasındadır. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, siroz, emilim bozukluğu, graves hastalığı da diğer hastalıklar içerisinde yer alıyor.

Yüzyıllardır var olan çomak hastalığı “Hipokrat parmakları” olarak da biliniyor.

Hipokrat’tan beri sopalı tırnak veya çomak tırnak varlığı kabul ediliyor. Hollandalı Ressam Dick Ket’in tırnaklarında da aynı yapı olduğu görülüyor. Altta yatan hastalığı tam olarak bilinmese de dekstrokardi olduğu düşünülüyor.

Akciğer kanseri olmasanız bile doktor kontrolünde fayda var.

Dr. Uğur Yavuzcan, el ve ayak parmaklarında çomaklaşma durumunda akciğer veya kalp hastalığı olduğu anlamına gelmediğini ancak solunum ya da kalp rahatsızlığı açısından değerlendirilmesi için doktor kontrolünün gerekli olduğunu vurguluyor.

Tırnak yapısı ile neler tespit edilebilir?

Çomak hastalığının yanı sıra tırnak yapısı aslında bir dizi genel ve spesifik durumu tespit etmeye de yardımcı. Meslek ve hobiler, duygusal durum tırnak yapısı ile anlaşılabileceği gibi kişinin beslenme durumu, tıbbi geçmişi, romatizmal durumları, dermatolojik problemler anlaşılabilir.

Koilonychia (kaşık tırnak); demir eksikliği, şeker hastalığı, protein eksikliği, raynaud hastalığı ve sistemik lupus eritematozus (kelebek hastalığı) belirtisi olabiliyor. Bunun için de yapılacak test oldukça basit. Tırnağın üzerine bir damla su damlatılıyor. Damla kaymazsa tırnaktaki kaşıklanmadan dolayı düzleşme meydana gelmiş oluyor.

Merkezi tırnak kanalı olan tırnaklar ise bir dizi durumun habercisi olabilir. Arter hastalığı, şiddetli yetersiz beslenme ve tekrarlayan travmanın belirtisi olarak gösterilebilir. Pürüzlü tırnak yüzeyi; sedef hastalığı, otoimmün hastalığı ve kimyasala maruz kalmanın neticesinde oluşabilirken tırnak boncuklanması şeker hastalığı, tiroid bozuklukları, Addison hastalığı ve B vitamini eksikliğinin göstergesi durumundadır.