Pentagon, “Açıklanması Zor” UFO Gözlem Raporu Yayınlayacak

Trump döneminin eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Fox News’te yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Ratcliffe’e göre Pentagon, açıklanması zor olarak nitelendirilen UFO dosyalarını yayınlamaya karar verdi.

Geçtiğimiz aylarda Pentagon’dan yayınlanan gizliliği kaldırılmış UFO arşivlerinin ardından, eski Ulusal İstihbarat Direktörü bizzat Pentagon’un yeni bir hazırlık içinde olduğunu bildirdi. Fox News sunucusu Maria Bartiromo’ya açıklamalarda bulunan Ratcliffe, “Açıklanandan çok daha fazla manzara var. Bunlardan bazılarının gizliliği kaldırıldı. Bu gözlemlerden bahsettiğimizde, Donanma veya Hava Kuvvetleri pilotları tarafından görülen ya da uydu görüntülerinden alınan ve açıklanması zor eylemlerde bulunan nesnelerden bahsediyoruz” dedi.

Pentagon’un geçtiğimiz aylarda açıkladığı belgeler hava fenomenlerinin çok minimal bir bölümünü oluşturuyor. Ratcliffe'e göre Amerika’nın elinde bu nesneleri saptayabilecek teknoloji var ancak ses patlaması oluşturmadan ses bariyerini aşan ve yakalanması zor hava araçlarını görüntüleyemiyorlar.

Pentagon’un yayınladığı dosyalar sadece yüzeyi temsil ediyor

Hükümetin UFO soruşturmalarına 22 milyon dolar harcayan eski Senatör Harry Reid, geçtiğimiz aylarda donanma uçakları tarafından çekilen videoların “sadece yüzeyi” gösterdiğini söylüyor. Reid, “Amerikan halkının bilgilendirilmeyi hak ettiğini ve olası ulusal güvenlik çıkarları için bilimsel bakış geliştirilmesi gerektiğini” belirtiyor.

John Ratcliffe’e göre hazırlanan rapor 1 Haziran’a kadar Amerikan kamuoyuna duyurulacak. Her saptanan olayda mümkün olduğunca en mantıklı seçeneği araştıran ve makul açıklamalar yayınlamaya çalışan Pentagon’un artık zorlandığı belirtiliyor. Ratcliffe, artık bu gözlemlerin tüm dünyada yapılması gerektiğini açıkladı. ABD’nin elinde videolar, fotoğraflar ve ifadelerde halka açıklayacak çok fazla belge olduğu ancak her birini zamanla yayınlayacağı yine tahmin edilenler içinde. Pentagon’un “açıklanması zor” olarak işaretlediği dosyaların ardından “top secret” yani “çok gizli” belgeleri açıklaması bekleniyor.

Elbette şunu belirtmekte büyük fayda var, Ratcliffe’in açıklamalarının ardından birçok komplo teorisyeni “ABD kendi UFO’larını aklamak için bu dosyaları açıklayıp ilgiyi başka yöne çekecek” ya da “sahte uzaylı istilası geliyor” şeklinde yayınlar yapmaya başladı. Elbette eski Ulusal İstihbarat Direktörü’nün bayram değil, seyran değilken böyle bir açıklama yapması kafaları karıştırıyor olabilir ama günün sonunda 1 Haziran’da hepimiz gerçekleri öğreneceğiz gibi.