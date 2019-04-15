Gelen bilgilere göre mini uydularla gökyüzüne reklam panoları yerleştirmeyi planlayan StartRocket'in ilk müşterisi içecek üreticisi PepsiCo olacak.

Rusya orijinli bir startup olan StartRocket, geceleri gökyüzünde özel olarak şekillendirilmiş bir takım yıldız gibi görünecek Orbital Display adlı çılgın projesini uzun bir süre önce duyurmuştu. Proje dahilinde CubeSats olarak adlandırılan minyatür uydular yerden yaklaşık 450 kilometre yükseklikte Dünya yörüngesinde dönerek gökyüzünde reklam panoları oluşturulmasını mümkün kılacak.

Eğer böyle bir projenin yakın zamanda hayata geçirilemeyeceğini düşünüyorsanız fikirlerinizi belirtmeden önce PepsiCo Rusya sözcüsü Olga Mangova’nın sözlerine kulak verin. Çünkü Mangova, şirketinin StartRocket adlı şirketin projesine inandığını ve bu noktada Futurism ile bir ortaklıklarının bulunduğunu söyledi. Mangova’ya göre yörüngedeki reklam panoları, sektörde bir devrim olacak.

StartRocket, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği açıklamada ekipmanlarının 2020 yılına kadar yörüngeye gönderilmeye hazır olacağını duyurmuştu. Fakat son yapılan açıklamaya Orbital Display’in 2021 yılında yörüngeye gönderileceği belirtildi. StartRocket ile Pespi’nin nasıl bir fiyat üzerinden anlaşma yaptığı bilinmiyor ancak StartRocket, daha önce yaptığı açıklama ile 8 saat sürecek tek gecelik bir reklamın 20 bin dolara mal olduğunu söylemişti.