Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana 200 binden fazla kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiği Peru'da, İçişleri Bakanı istifa etti. Bakanın istifasının arkasındaki neden ise salgın kurallarını ihlal etmiş olması.

Koronavirüs salgınında görece sakin geçen bir yazın ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Salgının başlangıcından bu yana dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetti. Her ne kadar aşılama çalışmaları sonrası ölüm oranlarında azalmalar gözlemlense de koronavirüs halen çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor.

Tüm bu durumlar, pek çok ülkede koronavirüs önlemlerinin artmasına ve bazı kuralların koyulmasına neden oldu. Bu ülkelerden biri de Peru. Her ne kadar son dönemde vakalar düşüşe geçse de Peru da salgını oldukça ağır atlattı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini aştı.

Tedbirleri ihlal eden İçişleri Bakanı istifa etti:

Salgın gündeminin yoğun şekilde devam ettiği Peru'da, uygulanmakta olan tedbirleri ihlal eden ve evinde bir parti düzenleyen İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, gelen yoğun tepkinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Barrenzuela, her ne kadar istifa etmiş olsa da, gelen yoğun eleştiriler sonrası evindeki partinin 'iş amaçlı' olduğunu ve yanlış anlaşılmalar ile suçlamaların kurbanı olduğunu ifade etti.

Gelen istifanın ardından Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Castillo, istifanın kabul edildiğini ve Barranzuela'nın yerine gelecek bakanın birkaç saat içerisinde yemin ederek görevine başlayacağını söyledi.