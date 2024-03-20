Peugeot, yeni E-5008'i tanıttı. Tasarımı tamamen değişen otomobil, teknik özellikleriyle de beğeni toplayacak gibi görünüyor. Yeni E-5008, bu sonbaharda piyasaya sürülecek.

Fransız otomobil devi Peugeot, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil E-5008'i tanıttı. Markanın yeni nesil tasarım dilini benimseyen otomobil, teknik özellikleriyle de tüketiciyi mest edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, yeni Peugeot E-5008'e yakından bakalım.

Yeni Peugeot E-5008, markanın yeni logosuna ve üç pençeli LED far tasarımına ev sahipliği yapıyor. Kapalı ızgara tasarımının tercih edildiği SUV, oldukça sert hatlarıyla dikkat çekiyor. 4,79 metre uzunluk değerine sahip olan E-5008, tam 2,9 metrelik aks mesafesi ile şeritlere zor sığarken, yolculara da eşine az rastlanır bir konfor sunacak.

Karşınızda yeni Peugeot E-5008

Yeni Peugeot E-5008'in arka tasarımı da oldukça ilgi çekici. Pençe şeklindeki arka aydınlatma, bir bar ile birbirine bağlanıyor. Ancak orta kısımda herhangi bir aydınlatma yok. Burada sadece Peugeot ibaresini görüyoruz. Fakat şunu söylemek gerekiyor ki aracın arka kısmı, biraz fazla dik. Bu tarz tasarımları beğenmeyen tüketiciler, E-5008'in duruşunu eleştirebilirler.

Aracın iç kısmına baktığımızda ise oldukça geniş bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Peugeot, yeni elektrikli otomobilinde bulunan i-Cockpit teknolojisi, toplamda 21 inç boyutunda görüntü alanı sunan ortak bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Hafiften sürücüye dönük olan bu devasa ekran, keyifli bir yolculuk vadediyor. "Excellence" olarak isimlendirilen en dolu Peugeot E-5008, 7 koltuklu yapısı ile kendi alanında bir ilke imza atacak. Tüketiciler, bu otomobilde 7 koltuklu kullanımda 250 litre, 2 koltuklu kullanımda ise 1.815 litreye kadar bagaj hacmiyle karşılaşacaklar.

Tüketiciler, yeni E-5008'de üç farklı elektrik motoru seçeneği ile karşılacaklar. Bu versiyonlardan ilki, 210 beygir gücündeki seçenek olacak. Ayrıca 230 beygir gücünde bir seçenek daha sunulacak. Daha güçlü bir seçenek arayanlar içinse toplamda 320 beygir güç üreten çift motorlu ve dört tekerden de çekişli bir seçenek daha bulunacak. Bu otomobil, bazı pazarlarda ise hibrit motor seçeneğiyle gelecek.

Peugeot, yeni elektrikli SUV modelinde iki farklı batarya paketi kullanacak. Bunlardan ilki 500 kilometre, ikincisi ise 660 kilometre menzil sunacak. Tüketiciler, bu otomobile “Allure”, “GT” ve "Excellence" donanım seçenekleriyle sahip olabilecekler. Bir dipnot olarak; Peugeot'un Türkiye'de genelde Allure ve GT versiyonları sunduğunu belirtelim.

Markanın Fransa'da bulunan fabrikasında üretilecek olan E-5008, sonbahar mevsimi itibarıyla Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz otomobilin fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı.