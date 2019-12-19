Peugeot ve Fiat Birleşmesinin Türkiye’ye Etkisi Ne Olacak?

Opel, Peugeot gibi markaların sahibi olan Fransız PSA Group ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) arasındaki birleşme resmen gerçekleşti. Peki, ortaya dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisini çıkaran bu dev anlaşma Türk otomotiv piyasasını nasıl etkileyecek?

Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Fransız PSA ve 2014 yılında İtalyan Fiat ile Amerikan Chrysler'in birleşmesi sonucunda kurulan FCA, yüzde 50-50 ortaklık modeline dayanan bir birleşme üzerinde anlaşma sağladı. Geçtiğimiz gün resmiyete dökülen anlaşma, Türk otomotiv sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

PSA Group’un çatısı altında ülkemizde faaliyet gösteren Peugeot, Citroen, DS, Opel ve Vauxhall olmak üzere beş marka bulunuyor. FCA ise Türkiye’de Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Ferrari ve Alfa Romeo’nun temsiliyetini sağlıyor. Fransız PSA’nın ülkemizde herhangi bir fabrikası bulunmuyor.

PSA ve FCA çatısı altındaki otomobil markaları:

Diğer taraftan FCA’nın şemsiyesindeki Fiat ise Bursa’daki TOFAŞ fabrikasında ticari ve binek otomobil modelleri olmak üzere yılda 450 bin araç üretiyor. Hatta söz konusu fabrika, FCA’nın dünya genelindeki otomobil fabrikaları içerisinde lider konumunda. Fiat’ın en sevilen modellerinden Egea’nın da TOFAŞ fabrikasında üretildiğini ve 47 farklı ülkeye ihraç edildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Küresel otomotiv piyasasına baktığımızda, liderliğin Alman devi Volkswagen’de olduğunu görüyoruz. Onun hemen ardından sırasıyla Toyota ve Renault-Nissan geliyor. Dördüncü sırada ise artık PSA-FCA bulunuyor.

PSA-FCA birleşmesi, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisini doğurdu

Tekrar ülkemizdeki otomotiv endüstrisine dönersek, Kasım 2019 verilerine göre Türkiye’de en fazla otomobil satan marka 57.855 adetle Fiat. Bu resme PSA çatısı altındaki Peugeot (23.736), Citroen (9.492), Opel (14.821) ve DS (186) markalarını eklediğimizde, PSA-FCA ortaklığı Türk otomotiv pazarında hakim bir konuma geliyor.

Bu satış hacminin çok büyük bir bölümüne liderlik eden TOFAŞ fabrikası, iki dev holdingin birleşmesi ile üretim bandına yeni modeller ekleyebilir. Bursa’daki TOFAŞ fabrikası, WCM (World Class Manufacturing - Dünya Klasında Üretim) programında 4 puanlık artış göstererek puanını 81'e çıkarmış ve FCA’nın dünya genelindeki 400 otomobil fabrikası içerisinde liderliğe yükselmişti.