Bir otomobil düşünün ki 30 yılı aşkın süredir sıfır olarak üretilsin. Bugün size, Peugeot Pars’tan bahsedeceğiz.

Fransa’da piyasaya sürülen Peugeot 405 temel alınarak ve modernize edilerek günümüze ulaşan Peugeot Pars’ın (veya 405 Pars) üretimi durdurulsa da 1990’lı yıllardan beri İran’da sıfır olarak üretiliyor.

Şimdi gelin; özellikle İran, Orta Doğu ve bazı Afrika ülkelerinde popüler olan Peugeot Pars’ın hikâyesini ve özelliklerini daha yakından inceleyelim.

1987 yılında, Fransa’da piyasaya sürüldü.

Peugeot 405

Peugeot 405, en başında Fransa’da ortaya çıktı ve hemen herkes tarafından benimsendi. 1900’ların sonunda Avrupa üretimi durdu fakat İran pazarında üretim lisansı ile üretilmeye devam etti.

Peugeot Pars

İran şirketi olan IKCO (Iran Khodro Company) tarafından üretilen bu otomobil, Fransa’da ilk çıkan arabanın ufak tefek dokunuşlar ekleyerek modernleştirilmiş hâliydi. Yine de bu iyileştirmeler veya ufak dokunuşlar hiçbir zaman ilk üretimden çok şey değiştirmedi.

Yani “sıfır” derken kastettiğimiz yeni bir model değil, eski modelin sürekli güncellenerek devam etmesi. Peugeot Pars, hâlâ IKCO’nun üretim hattında piyasaya sürülmeye devam ediyor.

Peki Peugeot Pars’ın özellikleri neler?

Ekonomik bir aile sedanı olan otomobil, farklı farklı motorlarla (1.8L XU7 JP4 benzinli motor, 1.6L TU5 benzinli motor, CNG ve çift yakıtlı seçenekler) üretildi.

Pars’ın, 405’e göre daha modern iç ve dış tasarımı oldu. Farlar ve ön ızgara yeniden tasarlandı, aerodinamik gövde çizgileri daha şık hâle getirildi, farklı renk seçenekleri sunuldu, orta konsol ile gösterge paneli modernize edildi, iç hacim genişletildi.

Ayrıca lüks versiyonlarında otomatik klima, elektrikli ayna, ABS, hava yastığı, yol bilgisayarı, park sensörü gibi donanımlar eklendi.

Yakıt ve performansa gelecek olursak…

1.8L motor için yaklaşık 8-9 litre/100 km, 1.6L motor için daha düşük tüketim, yaklaşık 7-8 litre/100 km ile yakıt ekonomisi dengesi sunuyor.

Bunun yanı sıra motor tipine göre değişiklik gösterse de ortalama hızı, saatte 180 km.

Kısacası Orta Doğu, İran ve kimi Afrika ülkelerinde tercih edilen Peugeot Pars; 1900’lerin sonunda üretilen Peugeot 405’e dayanıyor ancak modern taleplere uygun güncellemeler yapılıyor.

Otomobil meraklılarını şöyle alalım: