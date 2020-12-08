ABD merkezli Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı, Birleşik Krallık'ın ardından ABD'den de onay aldı. ABD, aşıyı onaylayan ikinci ülke oldu.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çabası dünya genelinde sürmeye devam ederken iki aşı adayı sona yaklaşmayı başardı. Bu aşılardan birisi ülkemizin de siparişini verdiği Çin'in CoronaVac aşısı olurken diğeri Alman ve Amerikan ortaklığıyla geliştirilen aşıydı. Alman ve Amerikan ortaklığıyla geliştirilen aşı bugün insanlara uygulanmaya başladı.

ABD merkezli Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ilk onayı Birleşik Krallık'tan aldı. Birleşik Krallık, bugün aşıyı ilk kez 90 yaşındaki bir kadına uyguladı. Birleşik Krallık'ın ardından aşıya onay veren ikinci ülkeyse ABD oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geliştirilen aşının güvenilirliğini teyit etti.

ABD aşıya ilk onayı verdi:

FDA Komitesi yayınladığı çalışmada Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının güvenilirliğini ve etkinliğini doğruladı. Çalışmada aşının %95 oranında etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra COVID-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Bununla birlikte aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık 2 doz şeklinde uygulanması önerildi.

FDA, aşının kullanımına dair henüz bir açıklama yapmadı. Fakat aşının kullanımının önünde engel olmadığında dair yapılacak açıklama bu hafta Komite'nin toplanmasıyla yapılacak. Açıklamanın ardından Pfizer ve BioNTech aşısı, kısa bir süre içinde ABD'deki vatandaşlara uygulanmaya başlayacak.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına ilk yeşil ışığı yakan ülke olan Birleşik Krallık, aşıyı ülke genelinde 50 aşılama merkezine dağıtmıştı. Dağıtılan aşıların öncelikli olarak bakımevlerinde kalanlara, bakım evi çalışanlarına, 80 yaşın üstündekilere ve sağlık çalışanlarına yapılacağı açıklanmıştı.