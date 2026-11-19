Devolver Digital, GTA 6 ön yüklemesini silerek video paylaşan oyunculara yeni oyununu hediye ediyor.

Herkesin dört gözle beklediği ve geçtiğimiz günden itibaren milyonların oynadığı GTA 6'ya yönelik ilginç bir kampanya yürütülüyor.

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Bağımsız oyun yayıncısı Devolver Digital, bu dev açık dünya yapımına oldukça sıra dışı ve mizahi bir meydan okumayla karşılık veriyor. GTA 6 ile aynı gün çıkacak olan kendi oyunu Volvy's Adventure: Reslimed'ı öne çıkarmak isteyen şirket, sabit diskindeki GTA 6 ön yüklemesini silen oyunculara oyunu ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

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Kampanyanın detayları neler?

Devolver Digital, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oyunseverlere seslenerek, "Kasım ayının en popüler oyununun ücretsiz bir kopyasını ister misiniz? Steam'de bir adet Volvy's Adventure: Reslimed kazanma şansı yakalamak için #MakeRoomForVolvy etiketiyle birlikte GTA 6 ön yüklemenizi sildiğiniz bir videoyu paylaşın" ifadelerini kullandı.

Bir yayıncının kendi oyununu tanıtmak için rakip bir firmanın dev yapımını sildirmeye çalışması alışıldık bir durum değil ancak bu çekilişin en ilginç yanı, ödül olarak verilecek oyunun konsollara çıkmıyor olması. PS5 veya Xbox cihazınızdaki 212 GB'lık devasa GTA 6 dosyasını silseniz bile, konsolunuzda Volvy için yer açmış olmuyorsunuz. Şirket bu durumu, "Volvy's Adventure: Reslimed yalnızca PC için çıkıyor. Gönderilerinizde konsoldan yapılan GTA silme işlemlerini görmeyi beklesek de, bu çekilişte verilecek tek ödül Steam anahtarlarıdır" notuyla esprili bir dille açıkladı. Ayrıca yayıncı, karakterleri Volvy ve Miss Volvy'nin polisten kaçtığı ve duş sahnelerinin yer aldığı eğlenceli bir GTA 6 parodi fragmanı da yayınladı.

Devolver Digital'ın Rockstar'ın gölgesinden rol çalma planı aslında yeni değil. Şirket, ilk olarak Mayıs 2025'te GTA 6 ile aynı tarihte bir oyun çıkarma sözü vermiş ve Rockstar'ın her erteleme kararında kendi planını da güncelleyerek bu iddiasını bir yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde sürdürmüştü.