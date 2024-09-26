14 Haziran 2024'te sinemalarda gösterime giren ve gişe rekorları kıran Inside Out 2 filminin dünya çapında 1.68 milyar dolar kazandığını ve tüm zamanların en yüksek kazancını gerçekleştiren animasyon filmi olduğunu biliyor muydunuz?

Pixar’ın bu başarısı, aslında senelerdir uyguladığı bir stratejiye dayanıyor.

Özellikle devam filmlerinde karşımıza çıkan bu strateji, nasıl oluyor da her seferinde gişe rekoru kırmalarını sağlıyor?

Pixar, özgün ve başarılı filmlerin ardından devam filmlerine odaklanmaya başladı.

Çünkü bu, bir tür stratejiydi. Pixar’ın devam filmleri yapma kararında, önceki filmlerin gişe ve eleştirel başarıları büyük rol oynuyor. Toy Story ve The Incredibles gibi filmler, geniş bir hayran kitlesi oluşturmuş ve finansal olarak çok başarılı olmuştur. Bu yüzden bu filmlerin devamlarını yapmak, stüdyo için ticari açıdan güvenli bir hamle olarak görülüyor.

Devam filmleri, orijinal filmler kadar riskli değil çünkü önceki filmlerin yarattığı hayran kitlesi zaten hazır. Dolayısıyla Pixar gibi bir stüdyo için devam filmleri, ticari olarak daha güvenli bir yatırım anlamına geliyor.

Peki Pixar, devam filmleri arasına hep uzun yıllar koyuyor. Bu da mı stratejinin bir parçası?

Aslında evet, bu da yaratıcı stratejinin bir parçası diyebiliriz. Öncelikle Pixar, film üretiminde kaliteyi ön planda tuttuğu için devam filminin orijinal filmle aynı kalite standartlarını karşılayabilmesi adına özgün bir hikâye üzerinde çalışıyor. Bu süreç de uzun zaman alabilir. Ancak tabii ki ana sebebi bu değil.

Özellikle gişe başarısını yakalamak için bu tür filmler arasına birkaç yıl koymayı hem seyirci kitlesini genişletmek hem de orijinal filmlerin nostalji etkisini artırmak açısından uygulanıyor. Çünkü devam filminin ilk serisini seneler önce izlemiş bir kişi için devam filmi, orijinal filmi izleyen nesil için nostaljik bir etki yaratmış oluyor.

İşte Pixar’ın devam filmlerinde rekor kırmasını, bu etkili stratejiye borçlu.

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