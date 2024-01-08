Telefonla konuşurken karşı taraftaki kişi size “Hoparlördesin!” dediğinde beklediğiniz şey, sesiniz dışarı yayıldığı için kendi sesinizi de duymanızdır. Ancak sadece konuştuğunuz kişinin sesini duyarsınız. Bu nasıl mümkün olabilir ki?

Aslında bu durumun tek ve mistik bir sebebi yok. Aksine sesinizin size yankılanmaması için düşünülmüş birçok farklı faktör var.

Üstelik telefonla bağlanılan radyo programlarında ses yankısı olduğuna rastlamışsınızdır. İşte, gelişmiş telefonlar bunun önüne geçmek için her şeyi yapıyor.

Hoparlördeyken kendi sesimizin yankısını neden duyamıyoruz?

Telefonu hoparlöre aldığınızda mikrofon, çevredeki sesleri de karşıdakine iletmeye başlar. Ancak özellikle yeni telefonların mikrofonları, gürültü önleyici donanıma sahiptir. Bu özel mikrofonlar, hoparlörden çıkan sesler ile dış ortamdan gelen sesleri ayırt edebilecek yetenekte.

Ayrıca yazılımlarında yankı giderme gibi algoritmalar da var. Hoparlörden gelen sesin mikrofona tekrar girmesini önlemek için tasarlanıyor. Algoritma, gelen sesi sürekli olarak analiz ediyor ve yankı ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Ses işleme yeteneklerinin rolü de yadsanamaz.

Telefonlarımızın içinde bulunan gelişmiş dijital sinyal işleme çipleri, hoparlörden yayılan sesler ile ortam gürültüsünü ayırt edebilecek kapasitede.

Bu gerçek zamanlı işleme, sinyallerin izolasyonunu sağlıyor ve yankıyı da engelliyor. Böylece hoparlörde olsak bile kendi sesimizi neredeyse hiç duymuyoruz.

Teknoloji geliştikçe yankı azaldı da diyebiliriz.

Hüzmeleme teknolojisi (beamforming technology) de son zamanlardaki birçok telefona entegre edildi. Bu teknoloji, mikrofonun belirli ses kaynaklarına odaklanmasını sağlayarak diğer yönlerden gelen paraziti en aza indiriyor ve ana sesin netliğini artırıyor.

"İyi de benim telefonumda yankı oluyor." diyenlerden misiniz yoksa?

Eğer anlattıklarımız size uzak geldiyse ve yankı sorunu yaşıyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir; donanım sorunları, eski bir telefon, sorunlu cihazlar (priz, ara kablo, adaptör vb.) ya da yavaş internet. Donanım sorunları; çağrı ayarlarının değiştirilmesi, yeniden başlatma, fabrika ayarlarına döndürme gibi yollarla çözülebilir.

Bağlı olduğunuz internet yeterince iyi değilse ses iletiminde bir gecikme ortaya çıkarak sesin yankılanmasına sebep olabilir. Bağlantınızı değiştirdiğinizde yankılanma probleminin de önüne geçebilirsiniz.

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