PlayStation'ın 30. yıla özel indirimlerinde 300 TL altına alabileceğiniz bazı oyunları sizler için derledik.

30. yılını doldurmasına özel hamlelerle karşımıza çıkan PlayStation, geçtiğimiz günlerde bu kapsamda mağaza üzerinden büyük bir kampanya da başlatmıştı. Kampanyada, yüzlerce PS oyununun %90’a varan büyük indirimlere girdiğini görmüştük. İndirimler, 21 Aralık’a kadar devam edecek.

Biz de bu içeriğimizde PlayStation’ın 30. yıl indirimlerinde 300 TL altına alabileceğiniz bazı oyunları derledik. Özellikle PlayStation’da oyun fiyatları ciddi oranda yükselmiş durumda. Sürekli de zam geliyor. Bu yüzden bu tarz fırsatları kaçırmamanızı öneriyoruz.

PlayStation 30. Yıl İndirimleri'nde 300 TL altına alınabilecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm (PS4) 680,34 TL 204,10 TL (%70) Assassin's Creed Odyssey (PS4) 599 TL 119,80 TL (%80) Assassin's Creed Valhalla (PS5/PS4) 762,71 TL 190,67 TL (%75) Dying Light (PS4) 529 TL 105,80 TL (%80) Watch Dogs Legion Deluxe Sürüm (PS5) 670 TL 100,50 TL (%85) Ghosts of Tsushima Yönetmenin Sürümü (PS4) 599 TL 251,58 TL (%58) The Witcher 3: Wild Hunt (PS5/PS4) 254 TL 50,80 TL (%80) A Way Out (PS4) 1.049 TL 209,80 TL (%80) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5/PS4) 459 TL 229,50 TL (%50) Need for Speed Unbound Palace Sürüm (PS5) 1.600 TL 240 TL (%85) Mortal Kombat 11 Ultimate Sürüm (PS5/PS4) 399,01 TL 51,87 TL (%87) Battlefield 4 (PS4) 699 TL 69,90 TL (%90) Far Cry 6 Deluxe Sürüm (PS5/PS4) 779 TL 194,75 TL (%75) Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) 469 TL 154,77 TL (%67) Control Ultimate Sürüm (P5/PS4) 1.399 TL 279,80 TL (%80)

*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan oynayabilirisiniz.

Kampanya kapsamında tüm fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.