Xbox'a kıyasla peynir ekmek gibi satan PlayStation 5, buna rağmen PlayStation 4 ile rekabet edemiyor. PS4 alan oyuncuların neredeyse yarısı hâlâ PS5 almak yerine PlayStation 4 kullanıyor.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yaptığı açıklamadan bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre bugüne kadar 60 milyon civarında PlayStation 5 satılmıştı.

Bugün ortaya çıkan yeni veriler, PlayStation 5'in hiç de beklendiği gibi ilgi görmediğini ortaya koydu. Çünkü edinilen bilgilere göre aktif PlayStation oyuncularının sayısı 118 milyon civarında. Yani PlayStation oyuncularının yarısı PS5 oynamıyor...

Oyuncuların hâlâ yarısı PlayStation 4 kullanıyor

Açıklanan verilere göre bugün hâlâ 2 milyon kişi, PlayStation 3 kullanıyor. Basit bir matematikle aktif PlayStation 4 kullanıcılarının sayısının 56 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tüm aktif PlayStation oyuncularının neredeyse yarısına denk geliyor.

Tabii bunun nedenlerini göz önünde bulundurmak lazım. PlayStation 4, bugünün en popüler oyunlarından çoğunu hâlâ oynatabiliyor. PlayStation 5 satın alan bir oyuncunun ulaşabileceği özel oyun sayısı ise oldukça düşük. Hâl böyleyken PlayStation 4 varken PlayStation 5'e geçiş yapmak, pek çok oyuncu için akıllıca bir hamle değil.