Sokak Kedisi Simülatörü Stray, PS5 ve PC İçin Duyuruldu

Dünyayı bir sokak kedisinin gözlerinden göreceğimiz Stray, PlayStation 5 etkinliğinin en dikkat çekici oyunlarından biri olarak tanıtıldı. Stray'de robotların, tıpkı insanlar gibi yaşadığı bir dünyada kedi olarak maceraya atılacağız.

Sony, bu yılın sonunda piyasaya süreceği PlayStation 5'e gelecek olan oyunların birçoğunu özel etkinliğinde sergiledi. Dün fragmanları gösterilen oyunların bazıları elbette PC'ye de gelecek. O oyunlardan biri, BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive'in yayınlayacağı Stray olacak.

Stray, ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisinin macerasını konu alıyor. Sevimli kedimiz, robotlarla dolu unutulup gitmiş bir şehirden kurtulmak için antik bir gizemi çözmek zorunda kalacak. Fragmanda oynanış görüntüleri yer almasa da oyunun geçtiği dünyaya dair görüntüler sunuluyor.

Stray, robotlarla dolu bir dünyada bir sokak kedisinin macerasını konu alıyor

Stray, robotların 'yaşadığı' bir siber şehrin neon ışıklarla aydınlanan dar ve tekinsiz sokaklarında geçen bir üçüncü şahıs kedi macerası oyunu. Fragmanda göze çarpan "R.I.P. Humans" yazısına bakılırsa robotlar, insanların yaşamını ele geçirerek rollerini almış gibi görünüyor. Kahraman kedimiz ise, umursamaz droidler ve tehlikeli yaratıklarla dolu bu acımasız şehrin gizemini çözecek.

Stray ile dünyayı bir sokak kedisinin gözlerinden görecek ve çevreyi bir kedi kıvraklığıyla keşfedebileceğiz. Muhtemelen kedilerin atikliği ve gizlilik yetenekleri de oyunda oldukça işimize yarayacak. Ayrıca kahramanımız yolculuğu sırasında B12 adlı uçabilen küçük bir dron ile arkadaş olacak ve ikili, bu yeni yoldaşlığın yardımıyla bir çıkış yolu bulmaya çalışacak.

Macera dolu bir kedi simülatörü deneyimi vadeden Stray, PlayStation 5'in yanı sıra PC'ye de gelecek. Oyunun kahramanı olan sokak kedisinin robotların dünyasını keşfettiği görüntüleri mutlaka izlemelisiniz.

Stray fragman