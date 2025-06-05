PlayStation, PS5 ve PC ile uyumlu kablosuz dövüş kolu Project Defiant'ı tanıttı. Ürün 2026 yılında piyasaya sürülecek. Project Defiant, düşük gecikme sunan PlayStation Link teknolojisi, mekanik tuşlar ve taşınabilir tasarımıyla dikkat çekiyor. Project Defiant’a ait fiyat bilgisi ise 2026 yılına kadar açıklanmayacak.

PlayStation, Project Defiant kod adıyla geliştirdiği yeni kablosuz dövüş kumandasını duyurdu. PS5 ve PC ile uyumlu olarak çalışacak bu aksesuar, düşük gecikme ve taşınabilirlik odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yeni dövüş kumandası, State of Play etkinliğinde sahneye çıktı. Tanıtımın zamanlaması da oldukça dikkat çekiciydi; çünkü duyuru, Digital Eclipse’in klasik Mortal Kombat oyunlarını bir araya getiren Legacy Collection’ı açıklamasının hemen ardından geldi. Project Defiant, PlayStation Link adı verilen özel bir teknolojiyle çalışıyor. Bu sistem kablosuz kullanımda minimum gecikme sunarken, isteyenler için kablolu bağlantı seçeneğini de destekliyor.

2026’da çıkacak, fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı

Aynı zamanda PS5’in klasik beyaz-siyah renk düzenine sahip. Cihazla birlikte ise bir taşıma çantası da sunulacak. Kullanıcılar, dövüş kolunun yön kısıtlayıcı parçalarını (kare, daire ve sekizgen) alet gerektirmeden değiştirebilecek. Ayrıca mekanik anahtarlı tuşlar ve DualSense benzeri bir dokunmatik yüzey de bulunacak.

Project Defiant’a ait fiyat bilgisi ve nihai isim gibi detaylar ise 2026 yılına kadar açıklanmayacak. Ürün, aynı yıl içerisinde piyasaya sürülecek. Öte yandan, etkinlikte Arc System Works tarafından geliştirilen 4’e 4 formatında bir başka dövüş oyunu olan Marvel Tokon: Fighting Soul da tanıtıldı.