Sony, PlayStation Portal oyun kütüphanesine 50’den fazla klasik oyun ekledi. Yeni liste PS1 ve PSP dönemine ait yapımlardan oluşuyor.

Sony, PlayStation Portal için önemli bir güncelleme duyurdu. Şirket, cihaza 50'den fazla oyunun eklendiğini açıkladı.

Sony, PlayStation Portal’a güzel bir yenilik getirdi. Artık cihaz PS5’e bağımlı olmadan bulut üzerinden oyun oynama imkanı sunuyor olacak.

PlayStation Portal’a 50’den fazla klasik oyun ekleniyor

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation Portal kullanıcıları, Twisted Metal, Tekken 2 ve Syphon Filter serisi de dahil olmak üzere birçok klasik oyuna erişebilecek. Yeni eklenen oyunların, PlayStation 1 ve PlayStation Portable (PSP) dönemine ait olduğu belirtildi. Öte yandan, PlayStation Portal’a özel bulut oyun desteğinin beta sürecinin devam ettiği ve şu an yalnızca belirli ülkelerde test edildiği açıklandı.

Eklenen oyunlar arasında Wild Arms 2, MediEvil: Resurrection, Jet Moto, Killzone: Liberation ve The Legend of Dragoon gibi birçok klasik yapım yer aldı. Sony, bu oyunların büyük bir kısmının PSP’de bulunan “Klasikler” kategorisine ait olduğunu açıkladı. Ancak detaylı oyun listesinin henüz resmi olarak paylaşılmadığı belirtildi.

PS Portal’a eklenen bazı oyunlar ise şöyle sıralanıyor:

Wild Arms 2

Syphon Filter 2

Twisted Metal 2

The Legend of Dragoon

Ape Escape Academy

Jet Moto

Killzone: Liberation

Super Stardust Portable

Twisted Metal

No Heroes Allowed!

Pursuit Force

Blade Dancer: Lineage of Light

Syphon Filter 3

Kurushi Final: Mental Blocks

I.Q. Intelligent Qube

LocoRoco Midnight Carnival

Kingdom of Paradise

Gravity Crash Portable

Ape Escape

Hot Shots Golf

Syphon Filter – Logan’s Shadow

Hot Shots Golf 2

Ape Escape on the Loose

MediEvil: Resurrection

Jumping Flash

Wild Arms

Pursuit Force: Extreme Justice

Pinball Heroes

Syphon Filter Dark Mirror

echochrome

Ape Academy 2

echoshift

PlayStation Portal’ın bulut oyun desteğinin beta sürecinde olduğu ve şu an yalnızca 30 ülkede erişime açıldığı duyuruldu. Türkiye’nin bu listede yer almadığı belirtildi. Sony’nin PlayStation Portal’a yönelik desteğini sürdürdüğü ifade edilse de cihazın gelecekte tam bağımsız bir el konsolu olup olmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.