Sony, PlayStation Portal için önemli bir güncelleme duyurdu. Şirket, cihaza 50'den fazla oyunun eklendiğini açıkladı.
Sony, PlayStation Portal’a güzel bir yenilik getirdi. Artık cihaz PS5’e bağımlı olmadan bulut üzerinden oyun oynama imkanı sunuyor olacak.
PlayStation Portal’a 50’den fazla klasik oyun ekleniyor
Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation Portal kullanıcıları, Twisted Metal, Tekken 2 ve Syphon Filter serisi de dahil olmak üzere birçok klasik oyuna erişebilecek. Yeni eklenen oyunların, PlayStation 1 ve PlayStation Portable (PSP) dönemine ait olduğu belirtildi. Öte yandan, PlayStation Portal’a özel bulut oyun desteğinin beta sürecinin devam ettiği ve şu an yalnızca belirli ülkelerde test edildiği açıklandı.
Eklenen oyunlar arasında Wild Arms 2, MediEvil: Resurrection, Jet Moto, Killzone: Liberation ve The Legend of Dragoon gibi birçok klasik yapım yer aldı. Sony, bu oyunların büyük bir kısmının PSP’de bulunan “Klasikler” kategorisine ait olduğunu açıkladı. Ancak detaylı oyun listesinin henüz resmi olarak paylaşılmadığı belirtildi.
PS Portal’a eklenen bazı oyunlar ise şöyle sıralanıyor:
- Wild Arms 2
- Syphon Filter 2
- Twisted Metal 2
- The Legend of Dragoon
- Ape Escape Academy
- Jet Moto
- Killzone: Liberation
- Super Stardust Portable
- Twisted Metal
- No Heroes Allowed!
- Pursuit Force
- Blade Dancer: Lineage of Light
- Syphon Filter 3
- Kurushi Final: Mental Blocks
- I.Q. Intelligent Qube
- LocoRoco Midnight Carnival
- Kingdom of Paradise
- Gravity Crash Portable
- Ape Escape
- Hot Shots Golf
- Syphon Filter – Logan’s Shadow
- Hot Shots Golf 2
- Ape Escape on the Loose
- MediEvil: Resurrection
- Jumping Flash
- Wild Arms
- Pursuit Force: Extreme Justice
- Pinball Heroes
- Syphon Filter Dark Mirror
- echochrome
- Ape Academy 2
- echoshift
PlayStation Portal’ın bulut oyun desteğinin beta sürecinde olduğu ve şu an yalnızca 30 ülkede erişime açıldığı duyuruldu. Türkiye’nin bu listede yer almadığı belirtildi. Sony’nin PlayStation Portal’a yönelik desteğini sürdürdüğü ifade edilse de cihazın gelecekte tam bağımsız bir el konsolu olup olmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.