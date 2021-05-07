PlayStation Vita Store Açık Ancak Yeni Oyun Yayınlanmayacak

Sony; PlayStation 3, PSP ve PS Vita mağazalarını kapatacağını açıklamasının ardından, kullanıcılardan aldığı tepki nedeniyle kararından geri dönmüştü. Japon teknoloji devi, bu kez de enteresan bir karara imza atarak PS Vita Store'u açık tutmaya karar verdi ancak platforma yeni oyun kabul edilmeyecek.

Geçtiğimiz ay şirket içinde Sony iki kez karar değişikliği uygulamıştı. İlk etapta PlayStation 3, PSP ve PS Vita mağazalarının kapatılacağını açıklayan Sony, kullanıcılarından aldığı tepkiler sonrasında mağazaların açık kalmasına karar verdi. Konu o kadar büyüdü ki neredeyse PlayStation 3 cihazlarını Sony mağazaları önünde kıracak insanlar ortaya çıkacaktı.

Sony’nin yeni aldığı bir kararla ise PS Vita mağazasının açık kalmasına karar verildi ancak platforma yeni oyun kabul edilmeyecek. Lillymo Games’in Twitter’dan yaptığı duyuruda ortaya çıkan durum bütün PS Vita sahiplerini elbette üzdü.

Forest Guardian ya da Barry Bobble PS Vita’ya gelemiyor

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Lillymo Games Twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Sony’den aldığımız haber sonucunda maalesef Vita oyun gönderimleri yapamayacağız. Bu nedenle Forest Guardian ya da Barry Bobble Vita platformunda yayınlanamayacak” dedi.

İşin garip tarafı Sony, oyun geliştirici şirketlere 1 ay geç cevap yazdı. Bu noktada firmanın kendi içinde PS Vita’nın mağaza geleceği konusunda ciddi tartışmalar yaşandığı düşünülüyor zira Sony gibi bir firma genelde böyle kararları çok daha hızlı alır.

Yine birçok PS Vita kullanıcısı çeşitli platformlarda organize olarak süreci protesto etmeye hazırlanıyorlar. Bununla birlikte "2 yıl oldu cihazım elimde patladı" diye çıldıran kullanıcı sayısı epey fazla. Bugün bir cep telefonunun bile daha uzun ömrü olduğunu düşünecek olursanız kullanıcıların bu konuda tepki vermesi gayet normal görünüyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sony sizce tekrar geri adım atacak mı? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.