POCO, Dubai'de gerçekleştirdiği etkinlik ile amiral gemisi akıllı telefon serisi F6'yı ve POCO Pad adlı tabletini tanıttı.

Özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olan marka, yeni amiral serisi telefonları olan F6 serisinde de oyun ve fotoğraf özelliklerine odaklanmış durumda.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olan POCO F6 Pro, 6,67 inçlik ultra net WQHD+ 120Hz AMOLED ekran ile geliyor. Hıza odaklanılan cihazda ayrıca WildBoost Optimization 3.0 ve LiquidCool Technology 4.0 yer alıyor. Ayrıca uzun zamandır merak edilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ise POCO F6 ile karşımıza çıkmış oluyor.

POCO F6 Pro ve POCO F6 neler sunuyor?

POCO serisindeki en iyi kamera sensör sistemine sahip olan POCO F6 Pro en karmaşık çekimlerde bile daha net ayrıntılar sağlıyor. Yeni Dual Native ISO Fusion teknolojisi, 16 kata kadar maksimum pozlama farkına sahip yüksek ve düşük kazanç kanalı içeriyor. Kullanıcılar, ideal yaratıcılıkta bir çekim için önemli ölçüde aydınlık ve karanlık kontrasta sahip sahneler fotoğraflayabiliyor.

Burst Mode 2.0 ile mükemmel anı en yaratıcı özelliklerle yakalamaya olanak tanıyan POCO, Görüntüleme Motoru algoritması ile yükleme ve hesaplama hızlarını önemli ölçüde iyileştiriyor. Yeni Ultra Gece Algoritması, yapay zeka destekli çoklu kare füzyonu sayesinde ise daha doğru renk gösterimiyle net ve parlak görüntüler yakalayarak geceleri çok daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan ve kavisli kenarlara sahip POCO F6 Pro, 5.000 mAh pil içeriyor. Telefonu şarj etmeniz gerektiğinde akıllı 120W HyperCharge özelliğiyle POCO F6 Pro'yu yalnızca 19 dakikada tamamen şarj edebiliyorsunuz.

POCO F6 ise mobil oyun seneyimine odaklanıyor ve şlemci ve yapay zeka yeteneklerine odaklanan X4 ana çekirdek, işlemciyi destekleyerek üst düzey performans sunuyor. AnTuTu puanı 1,53 milyonun üzerinde olan POCO F6, performans arayanlar için iyi bir seçenek. POCO'nun WildBoost Optimization 3.0 teknolojisi ile kullanıcılar eksiksiz oyun deneyimini yaşıyor.

POCO F6, F Serisindeki ilk CrystalRes ekranı da tanıtıyor. Süper net amiral gemisi kalitesindeki 6,67 inç Flow AMOLED DotDisplay, 120Hz yenileme hızı, 2400 nit en yüksek parlaklık ve 68 milyar renkle canlı bir deneyim ve 1,5K yüksek çözünürlüklü görseller sunuyor. Süper ince çerçevesi ve %94,27'lik ekran-gövde oranı, video izlemek, oyun oynamak veya çevrimiçi okuma için gerçek anlamda sürükleyici bir deneyim yaratıyor.

Oyun heyecanına bir alternatif olarak çarpıcı fotoğraflar çeken POCO F6, gün ışığında ve özellikle geceleri yüksek kaliteli çekimler yapmak için daha fazla ışığa olanak tanıyan F/1.59 diyafram açıklığına sahip IMX882 ultra geniş sensörlü 50MP üçlü kamera kurulumu sunuyor. POCO F6 ayrıca artık bir F serisi standardı olan OIS ve EIS ile birlikte geliyor. Diğer amiral gemisi fotoğrafçılık özellikleri arasında, yüksek kare hızında ve sinematik tarzda ultra net videolar çekilmesine olanak tanıyan 60 FPS destekli 4K video kaydı özelliği yer alıyor.

POCO F6 ve POCO F6 Pro Özellikleri

POCO F6 POCO F6 PRO Ekran 6,67 inç P-OLED 6,67 inç AMOLED İşlemci Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB 12 GB Depolama 512 GB 1 TB / 512 GB Ön Kamera 16 MP 16 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP 50 MP Bağlantılar Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth, Wi-Fi Batarya 5000 mAh, Type-C giriş 5000 mAh, 120W hızlı şarj Suya/Toza Dayanıklılık Var Var

POCO'nun ilk tableti POCO Pad de tanıtıldı

POCO'nun ilk tableti olan POCO Pad, hem eğlence hem de iş için kullanılabilecek bir cihaz. 12,1 inç 120Hz'lik ekran 2.5K çözünürlüğe sahip. TUV Rheinland'dan göz dostu olduğuna dair sertifikalı olan POCO Pad, Xiaomi HyperOS işletim sistemine ve Snapdragon 7 Gen 2 işlemciye sahip.

Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerine sahip tablet Home Screen+ özelliğine de sahip ve böylece Xiaomi hesabında oturum açmış olan kullanıcılar cihazlar arasında akıcı geçiş yapabiliyor. Tablet ayrıca çeşitli Xiaomi AIoT ürünleri ile de birlikte kullanılabiliyor. Gri ve mavi renk seçenekleri sunan POCO Pad, 10000 mAh bataryaya ve 33W şarja sahip, ayrıca POCO akıllı kalem ile de kullanılabiliyor.