POCO M3 Pro 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

POCO, son derece mütevazı özelliklere sahip olmasına rağmen 5G bağlantı desteği sunan yeni bütçe dostu akıllı telefonu POCO M3 Pro 5G'yi duyurdu. Cihaz, özellikle fiyatıyla fazlasıyla beğenilecek gibi görünüyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin bütçe dostu bir akıllı telefon serisi olarak piyasaya sürülen ancak sonradan Xiaomi alt markası olarak ticari varlığını sürdüren POCO, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan POCO M3 Pro 5G'yi duyurdu.

Önden bakıldığında günümüzdeki pek çok akıllı telefon gibi delikli ekrana sahip, yüksek ekran/gövde oranı sunan bir telefon olan M3 Pro 5G, arkasını çevirdiğimizde ise POCO markasını öne çıkaran, tanıdık ancak bir yandan da özgün bir görünüş sunan bir tasarıma sahip.

6,5 inç büyüklüğünde, günümüz koşullarında standart diyebileceğimiz bir ekrana sahip olan POCO M3 Pro 5G, bu LCD ekranında 1080x2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. 6 GB'a kadar RAM kapasitesi sunan akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alıyor ve 128 GB depolama alanı sunuyor.

Üçlü bir arka kamera kurulum ile gelen M3 Pro 5G'nin ana kamerası 48 MP çözünürlük sunarken; 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamerası da bulunuyor. Ekranın üstünde bulunan delikte ise 8 MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası yer alıyor.

POCO M3 Pro 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

RAM: 4/6 GB

Depolama: 64/128 GB

Ekran: 6,5 inç, Full HD+, 90 Hz, LCD

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.0.5

Siyah, sarı ve mavi şeklinde üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan POCO M3 Pro 5G'nin 4 GB RAM'li versiyonu 179 euro, 6 GB RAM'li versiyonu ise 199 euro fiyat etiketine sahip olacak.