Porno Sitelerine Yüz Tanımayla Yaş Doğrulama Sistemi Geliyor

Avustralya'da kamuoyunu ikiye bölen bir gelişme yaşandı. Hükümetin porno izlemek isteyenlere öncelikle yüz taraması yaptıracağı, kullanıcıların yaş doğrulamasından sonra sitelere erişim sağlayabileceği iddia edildi. Bu iddia, pek çok kişilerinin hoşuna gidip, küresel bir uygulama olması gerektiği yönünde destek toplasa da bir kesim kullanıcı uygulamaya gizlilik endişeleri gerekçesiyle karşı çıktılar.

Avustralya'nın en büyük haber kaynaklarından bir tanesi olarak bilinen The Canberra Times, ülkenin gündemine oturan bazı belgeleri ortaya çıkardı. Bu belgelerde, Avustralya hükümetinin üzerinde çalıştığı yeni bir uygulamayla ilgili bilgiler yer alıyordu. Bu uygulamaya göre Avustralyalılar, porno izlemek istediklerinde öncelikle web sitesinin güvenlik duvarına yüzlerini gösterip, reşit olduklarını ispatlamak zorunda kalacaklar. Bazılarına göre söz konusu uygulamanın küresel çapta yayılması gerekiyor.

Aslına bakacak olursak Avustralya'daki e-Güvenlik Komisyonu Ofisi ile Dijital Dönüşüm Ajansı, ülkede bir süredir yaş doğrulama teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şu an için yalnızca çevrimiçi bahis ve çevrimiçi alkol satış alımlarında kullanılan sistem, reşit olmayan Avustralyalıların bu hizmetlerden faydalanmasını engelliyor. The Canberra Times'ın haberine göre hükümet, söz konusu uygulamanın porno siteleri üzerinde de test edilmesi gerektiğini düşünüyor. Benzer sistemlerin diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi, porno sitelerine erişim imkanlarını tamamıyla değiştirebilir.

Porno sitelerinde yüz tanıma ile yaş doğrulamanın 'mahremiyet' ihlali olduğu düşünülüyor

Kamuoyunu ikiye bölen haberle ilgili yapılan bazı açıklamalarda, bilgisayar başında yüz doğrulamanın ne kadar güvenilir olduğunun bilinmediği savunuluyor. Aslında bu yaklaşım doğru. Çünkü daha önce yapılan araştırmalar, mevcut yüz tanımlama sistemlerinin kadınlarda ve ten rengi koyu olan kişilerde daha verimsiz olduğunu ortaya koydu. Yani ufak bir makyaj ya da farklı teknikler, bu doğrulamadan kaçmayı sağlayabilir. Ayrıca VPN teknolojisi de bu sistemi atlatıyor. Söz konusu sistemin zaten bazı eksikleri varken Avustralyalıların bazıları, yüz verilerinin devlet tarafından izlenmesini istemediklerini belirterek, uygulamaya şiddetle karşı çıkıyorlar. Bazı Avustralyalılara göreyse böylesi bir doğrulama, çocukların gözlerini korkutabilir ve böylelikle porno sitelerden uzak kalabilirler. Hatta bu tür teknolojilerin dünya geneline yayılması gerektiğini savunanlar da var.

Hükümet, sızdırılan belgelerin yanlış yorumlandığını savunuyor

Avustralya hükümeti de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle de e-Güvenlik Komisyonu Ofisi tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu belgelerde yalnızca çok geniş çaplı bir yol haritasının yer aldığı, belgelerde yer alan her şeyin uygulanacağı anlamına gelmediği belirtildi. Söz konusu uygulama ile ilgili kesinleşmiş bir durumun zaten olmadığının altını çizden yetkililer, belgelerin tavsiye niteliği taşıdığını açıkladılar. Avustralya hükümetinin düşündüğü şeylerin uluslararası kamuoyunda nasıl tepki bulacağı, şimdiden merak konusu...