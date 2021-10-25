Matematik Öğretmeni, Pornhub Üzerinden Ders Vermeye Başladı

Bir matematik öğretmeni, hazırladığı ders videolarını dünyanın en popüler yetişkin içerik platformu Pornhub'a yükledi. 1,7 milyondan fazla görüntüleme alan videolar, herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Changshu isimli öğretmen, neden böyle bir şey yaptığını ise verdiği bir röportajda açıkladı.

Dünyanın en popüler yetişkin içerik platformlarından bir tanesi olan Pornhub, oldukça ilginç bir içerik üreticisine ev sahipliği yapıyor. Bu içerik üreticisi, Changshu isimli bir adam. Aslen matematik öğretmeni olan bu kişi, Pornhub'da içerikler yayınlıyor. Üstelik bu içerikler, toplamda 1,7 milyondan fazla görüntüleme almış durumda. Ancak hayır, yanlış anladınız. Bu matematik öğretmeni yetişkinliklere yönelik içerikler değil, doğrudan matematik dersleri yayınlıyor. Evet, Pornhub'da...

Japonya merkezli bir haber kaynağı olan "Gigazine"e röportaj veren matematik öğretmeni, neden böyle bir yöntem tercih ettiğini anlattı. Yetişkin içerik platformlarında matematik öğreten kimsenin olmadığını ancak bu platformların popülaritesinin pek çok sektörden daha yüksek olduğunu söyleyen öğretmen, bu yüzden böyle bir yönteme başvurduğunu, videolarının izlenme sayısının ise kendisi için hiç de fena olmadığını söylüyor.

Diğer yetişkin platformları, Changshu'nun videolarını kabul etmemiş

Changshu, projesini hayata geçirirken videoların yalnızca Pornhub'da olmasını istemediğini, bu yüzden de başta XVideos olmak üzere farklı yetişkin içerik platformlarına da dahil olmaya karar verdiğini ifade ediyor. Ancak diğer platformlar, ders videolarını çıplaklık içermemesi nedeniyle kaldırmışlar.

Changshu'nun video penceresinin sağında solunda, özetle her yerinde yetişkin içerikler bulunuyor. Ayrıca o ders anlatırken, videoların yan kısımlarında yetişkinler için hazırlanmış reklamlar da görünüyor. Ancak matematik öğretmeni, videolarının başından sonuna kadar gri renkli kapüşonlu ceketi ile ders anlatıyor. Hangi konular var diye merak edenler için belirtelim; Changshu, diferansiyel denklemler gibi daha çok üniversite öğrencilerinin haşır neşir oldukları konuları anlatıyor.