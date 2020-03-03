Alman otomobil üreticisi Porsche, 911 serisinin en hızlı ve en güçlü otomobili olan 2021 Porsche 911 Turbo S'i tanıttı. Yeni nesil 911 Turbo S, önceki modele göre geliştirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı.

2021 Porsche 911 Turbo S, eski F1 sürücüsü ve Porsche'nin marka büyükelçisi Mark Webber tarafından sunulan bir etkinlikte tanıtıldı. Yeni nesil Porsche 911 modeli, şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü 911 Turbo otomobili olarak karşımıza çıktı.

911 Turbo S, Porsche'nin iki turboşarjlı 3,8 litrelik düz altı motorunun iki VTG turbo ile güncellenmiş bir versiyonu tarafından destekleniyor. Motorda yapılan bu değişiklik, selefinin 580 beygir gücünü (433 kW) 640 beygir gücüne (447 kW) ve 750 Nm olan tork gücünü 800 Nm torka yükselterek büyük performans artışı sağlıyor.

Güç artışı, yeni 992-nesil amiral gemisi coupe otomobilin 0'dan 97 km/sa hıza sadece 2,6 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Cabriolet versiyonu bu hıza 2,7 saniyede çıkabiliyor ancak her iki versiyon da, 8 vitesli PDK şanzıman sayesinde 330 km/sa azami hıza ulaşabiliyor. Motorun gücü, dört tekerleğe de gönderiliyor.

Performans artışının yanı sıra, 2021 Porsche 911 Turbo S'in toplam genişliği ve lastik genişliği de sürüş dinamiğini geliştirmek için artırıldı. Aerodinamiği geliştirmek için ön tarafta uyarlanabilir soğutma ızgaraları yer alırken, arkada bastırma kuvvetini artıran daha büyük bir spoyler bulunuyor. Ayrıca 911 Turbo'nun tekerlek çaplarında ilk kez değişiklik yapıldı. Önde 255/35 lastikli 20 inç jantlar, arkada ise 315/30 lastikli 21 inç jantlar var.

Yeni 911 Turbo S'e selefinden taşınan diğer performans ve kullanım özellikleri arasında Porsche Dinamik Şasi Kontrolü, arka aks yönlendirme sistemi ve seramik kompozit frenler bulunuyor. Ayrıca yeni nesilde ayarlanabilir kanatlara sahip Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile spor süspansiyon ve spor egzoz sistemi gibi yenilikler de yer alıyor.

İç tasarımına baktığımızda 2021 Turbo S tamamen deri kaplı koltuklara ve kenarlara sahip. Ayrıca açık gümüş renkli karbon fiber kaplamalar da tasarımı süslüyor. Aracın PCM dokunmatik ekranı 10.9 inç boyuta sahip ve spor koltuklar 18 yönlü elektrikli olarak ayarlanabiliyor.

2021 Porsche 911 Turbo S Coupe'nin fiyatı 1.350 dolarlık teslimat, işlem ve taşıma ücreti hariç 203.500 dolar olacak. 911 Turbo S Cabriolet ise 216,300 dolarlık fiyat etiketine sahip.