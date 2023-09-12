Dünyaca ünlü bir Alman otomobil üreticisi olan Porsche, kendine özgü tasarım ve mühendislik özellikleri ile tanınıyor. Bu tasarımların başında da Porsche modellerinin kontağının sol tarafta bulunması yatıyor.

Bu sıra dışı tasarıma bakarken altında yatan sebebi hiç düşündünüz mü peki? Aslında bu fikir, kimine göre sadece farklılıkken kimine göre de oldukça kullanışlı bir fikre dayanıyor.

Elbette bunun, markanın eşsiz tasarımlarından biri olduğu aşikâr. Fakat alışılmışın dışında olan bu tasarımın zannediyoruz ki tek sebebi sadece estetik kaygısı değil. Gelin, birlikte bu faktörlere yakından bakalım.

Porsche'nin otomobil üretimi 20. yüzyılın başlarına dayanıyor.

Marka, bu uzun tarih boyunca sportif ve yarış odaklı otomobiller üretmiştir. Kontağın sol tarafta olması, Porsche'nin tarihsel tasarım tercihlerinden biridir ve bu nedenle markanın karakteristik bir özelliği haline gelmiştir. Eskiden beri yarış arabalarının kontağı sol tarafta olacak şekilde tasarlandı. Bu tasarım, sürücünün hızlı ve rahat bir şekilde arabayı çalıştırmasını sağlıyor ve yarış sırasında arabanın kontrolünü hızlıca sağlamayı kolaylaştırıyor.

Le Mans tarzı (dünyanın en ünlü spor otomobil dayanıklılık yarışlarından biri) eski yarışlarda; yarışmacılar, yarışa başlamadan önce araçlarına koşar ve aracı en hızlı şekilde çalıştıranlar yarışa önce başlarlardı. Porsche takımının mühendisleri de saniyelik bile olsa kendilerine zaman kazandıracak bu pratik fikri geliştirmişler.

Porsche, 19 galibiyet ile Le Mans'ta zafer rekorunu elinde tutmayı başarıyor. Bu rekor böylece, markanın güvenilirlik açısından da hız açısından da yeteneğini ortaya koymasına ve "alışılmışın dışında" düşünebildiklerini kanıtlamaya yardımcı oluyor.

Normal şartlarda sağ el hem kontağı çalıştırıp hem vitesi takıyor.

Bugün neredeyse tüm araçlarda kontak sağda bulunuyor. Aynı anda hem vitesi takıp hem kontağı çalıştırmak yarışlarda zaman kaybettireceği için, kontağın solda tasarlanması ve aynı anda ikisinin de iki ayrı el tarafından kontrol edilmesi istenmiş. Porsche modellerinde bir tür gelenek halini alan bu durum, yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bizce gayet zekice bir fikir olmuş!

Peki başka ne gibi alternatif sebepler olabilir?

Elbette mühendisler sadece bu fikirle yola çıkarak tasarlamış olabilirler. Ama günümüzde de devam eden bu durumun nihayetinde farklı sebepleri de olabilir. Bunlardan biri de özellikle yüksek hızlı virajlarda veya yarış sırasında, kontağın solda olmasının sürücünün otomobili daha iyi dengelemesine yardımcı olması olabilir. Bu durum, sürücünün kontrolü artırmak ve otomobili hassas bir şekilde yönlendirmek için tasarımın bir parçası olarak yorumlanabilir.

Tabii ki son madde yalnızca bizim fikrimizdi.1925 yılında bir yarışma için böyle bir tasarım hayata geçirilince ilerleyen zamanlarda solda tasarlanmış kontak, markanın adeta bir kimliği haline geliyor.