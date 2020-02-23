Geçtiğimiz aylarda tanıttığı Taycan modelleri ile elektrikli otomobil sektörüne giren Porsche, elektrikli otomobiller için Avrupa'nın en güçlü şarj otoparkını açtı. Almanya'nın Leipzig kentinde bulunan bu otopark, mart ayına kadar pilot aşamasında olacak.

Yıllardır lüks otomobil sektöründe üretim yapan Alman otomobil firması Porsche, geçtiğimiz dönemlerde yeni trendi yakalayarak elektrikli otomobiller de üretmeye başlamıştı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı Porsche Taycan Turbo ve Taycan S ile sektöre giriş yapan firma, şimdiyse Avrupa’nın en büyük hızlı şarj istasyonunu açmak için kolları sıvadı.

Avrupa’nın en güçlüsü olduğu söylenen şarj istasyonu, Porsche’nin anavatanı olan Almanya’nın Leipzig kentinde bulunuyor. Porsche, istasyonda tüm elektrikli araçlara hizmet verildiğini söylüyor. Otoparkın içindeyse 6 adet 350 kW’lık dahili hızlı şarj noktası, 12 adet 350 kW’lık şarj cihazı ve 4 adet 22 kW'lık AC standı bulunuyor. Toplamda 7 MW güç sağlayan otoparkın tüm enerjisinin yenilenebilir olduğu da belirtiliyor.

Porsche Mühendislik tarafından geliştirilen hızlı şarj istasyonu, elektrikli araçların şarj sürelerinde yeni standartlar sunacak:

Elektrikli araçların şarj süreleri için yeni standartlar belirleyen şarj istasyonu, tamamen Porsche Mühendislik tarafından geliştirilmiş durumda. Şarj sürelerinde yeni standartlar sunacağı söylenen bu yer, aracın modeline bağlı olmak koşuluyla yalnızca beş dakika içerisinde 100 kilometrelik menzile kadar şarjı destekliyor.

Mart ayının sonuna kadar pilot aşamada tutulacak olan Porsche’nin hızlı şarj istasyonu, haftanın yedi günü her saat ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bu tarihten sonra yapılacak ödemeler ise araç sahiplerinin özelliklerine göre belirlenecek. Araçların şarj olma süresi boyunca müşteriler, tarihi araç sergisi ve mağazası da dahil olmak üzere Porsche Müşteri Merkezi’nin tüm hizmetlerinden yararlanabilecek, Leipzig pistinde sürüş deneyimi için rezervasyon yaptırabilecekler.

Elektrikli otomobil sektörüne iyiden iyiye giriş yapan Porsche, bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde yeni 911 Turbo modelini de tanıtacak. 0’dan 100’e yalnızca 2,5 saniyede ulaşabileceği söylenen bu canavarın 620/640 beygir güç üretmesi bekleniyor.