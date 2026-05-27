Yıllardır gündemden düşmeyen elektrikli Porsche 911 söylentilerine şirketten net yanıt geldi. Alman üretici, ikonik spor otomobilin tamamen elektrikliye dönüşmeyeceğini ve içten yanmalı motorunu koruyacağını açıkladı.

Porsche'nin gelecekte tamamen elektrikli bir 911 modeli geliştireceğine yönelik iddialar uzun süredir otomobil dünyasının en çok tartışılan konuları arasında yer alıyordu. Ancak markadan gelen son açıklama, bu beklentileri şimdilik sona erdirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket yetkilileri, tamamen elektrikli spor otomobil stratejisinin farklı bir model ailesi üzerinden ilerleyeceğini belirtirken, 911'in mevcut karakterini koruyacağını vurguladı. Böylece markanın en ikonik modeli için elektrikli dönüşüm planı askıya alınmış oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Elektrikli spor otomobil görevi 718'in.

Porsche Cars Australia CEO'su Daniel Schmollinger, markanın ilk iki kapılı tamamen elektrikli spor otomobilinin yeni nesil 718 Boxster ve Cayman olacağını söyledi. Şirket, elektrikli spor otomobil pazarındaki ilk büyük adımını 911 yerine 718 serisiyle atmayı planlıyor.

Porsche cephesi, 911'in geleceğinde tamamen elektrikli bir güç ünitesinden ziyade hibrit teknolojilerinin önemli rol oynayacağını belirtiyor. Şirket, geçtiğimiz dönemde tanıttığı T-Hybrid sistemini modelin geleceği için önemli bir adım olarak görüyor.

Kararda elektrikli araç talebindeki yavaşlama etkili oldu.

Son dönemde birçok üretici elektrikli araç hedeflerini yeniden gözden geçirirken Porsche'nin de benzer bir yaklaşım benimsediği görülüyor. Şirket yöneticileri, bazı pazarlarda elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş ilerlediğine dikkat çekiyor.