Prada, NASA'nın Ay görevlerinde kullanılacak yeni uzay elbisesini Axiom Space ile birlikte tasarladı.

Prada, Axiom Space ile iş birliği yaparak astronotlar için yeni bir uzay elbisesi tasarladı. Axiom Ekstra Vücut Hareketi Birimi (AxEMU) olarak adlandırılan bu elbise, NASA'nın gelecekteki Ay görevlerinde kullanılacak ve uzay keşiflerine estetik bir dokunuş getirecek.

Elbisenin dış katmanı, Prada’nın yüksek performanslı malzeme bilgisi ve dikiş teknikleri ile geliştirildi. Uzay elbisesi, astronotları zorlu koşullarından korumanın yanı sıra, görsel olarak da ilham verebilmeyi hedefliyor.

Artemis III için yeni uzay elbisesi

Kask ve vizör, HD kamera ile 4G/LTE iletişim özellikleriyle donatıldı. Özellikle özel olarak tasarlanmış eldivenler ve ayakkabılar, lunar yüzeydeki koşullara uygun şekilde üretildi. Elbise, geniş bir mürettebat yelpazesine hitap edebilen "insansı boyutlandırma" özelliği ile dikkat çekiyor.

NASA'nın Artemis III misyonu için hazırlanan AxEMU, 2026 yılı Eylül ayından itibaren astronotlar tarafından giyilecek. Prada’nın katkılarıyla uzay kıyafeti tasarımında bir dönüm noktası yaşanacak gibi görünüyor.