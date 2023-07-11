Amazon'un heyecanla beklenen Prime Day indirimleri başladı. İndirimler kapsamında Prime Gaming'de de ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler var! Gelin hepsine yakından bakalım.

Bugün başlayan ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek Amazon Prime Day, binlerce üründeki indirimlerin yanında Prime üyelerine özel farklı fırsatlar da sunuyor. Prime Gaming'de Prime Day'e özel ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler de bu kapsamda oyuncuları bekliyor.

Fırsatlara geçmeden önce hatırlatalım; eğer henüz Prime üyesi değilseniz, bu fırsatlardan yararlanabilmek için buraya tıklayarak Prime üyesi olmalısınız.

Şimdi gelelim Prime Day ile ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz oyunlara ve oyun içi içeriklere;

Ücretsiz oyunlar:

Ücretsiz oyun içi içerikler:

Amazon'da Prime Day'e özel oyuncuları mutlu edecek bolca üründe de indirim var;

Şu an Amazon'da indirimde olan teknolojik ürünlere ve en iyi indirimlerin olduğu kategorilere göz atmak isterseniz aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz:

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