Bugün başlayan ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek Amazon Prime Day, binlerce üründeki indirimlerin yanında Prime üyelerine özel farklı fırsatlar da sunuyor. Prime Gaming'de Prime Day'e özel ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler de bu kapsamda oyuncuları bekliyor.
Fırsatlara geçmeden önce hatırlatalım; eğer henüz Prime üyesi değilseniz, bu fırsatlardan yararlanabilmek için buraya tıklayarak Prime üyesi olmalısınız.
Şimdi gelelim Prime Day ile ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz oyunlara ve oyun içi içeriklere;
Ücretsiz oyunlar:
Ücretsiz oyun içi içerikler:
- Diablo IV - Tuzlu Dalgalar Binek Zırhı Paketi
- Call of Duty: Warzone & Modern Warfare 2 - Pistteki Rakipler Paketi
- Overwatch 2 - +5 Kademe Atlaması
- Pokemon Go - Sınırlı Partner Araştırması
Amazon'da Prime Day'e özel oyuncuları mutlu edecek bolca üründe de indirim var;
- Eğer bir monitöre ihtiyacınız varsa; ViewSonic'in 24 inç 165HZ, 1MS, Adaptive Sync Oyuncu Monitörüne buraya tıklayarak güzel bir indirimle sahip olabilirsiniz.
- Hazır indirimler başlamışken kendinize yüksek performans sunan bir gaming mouse almak istiyorsanız SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx Gaming Mouse'u indirimli fiyatıyla buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.
- Benim oyuncu koltuğuna ihtiyacım var diyenlerdenseniz, Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu'nu son birkaç ayın en iyi fiyatından buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.
Şu an Amazon'da indirimde olan teknolojik ürünlere ve en iyi indirimlerin olduğu kategorilere göz atmak isterseniz aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz:
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